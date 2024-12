Trata de personas en Honduras: Muchas denuncias, pero pocos judicializados

7

Honduras conformó la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas en 2002, pero no fue hasta 10 años después, en 2012, que aprobó una normativa para regular las condenas por este delito.

Además, se conformó con varias instituciones una comisión para prevenir la trata de personas, rescatar a las víctimas y judicializar a los involucrados, ya sea dentro de Honduras o en el extranjero.

No obstante, Martínez, quien afirmó que el trabajo de prevención está funcionando, lamentó que a nivel nacional solo cinco personas trabajan en la investigación de los casos y, peor aún, solo cuentan con un vehículo en todo el país.

“Se mandan las denuncias y el proceso investigativo tarda. Entonces, el problema está en la persecución del delito, que hace falta más personal”, lamentó la funcionaria.

Lo mencionada por Martínez coincide con los datos publicados en el informe, pues en 2022 solo se contabilizaron 49 sentencias condenatorias. En 2023, un año después, aumentaron en un 45%, mientras que de este año aún no hay reportes.

EL HERALDO Plus consultó a través de la oficina de relaciones públicas del Ministerio Público (MP) y del Poder Judicial (PJ) sobre estos casos, pero dijeron que estaban de vacaciones y difícilmente podían facilitar la información. Al cierre de esta edición no habían compartido los datos.

Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial, respondió en un mensaje de texto que la investigación de estos casos le corresponde al MP y la Policía, luego, “en el proceso penal es igual que cualquier delito”.

Al ser consultado sobre qué influye en una sentencias condenatoria o absolutoria, aseguró que “se compruebe su culpabilidad en un juicio oral y público (la última fase del proceso) con todos los elementos probatorios suficientes”.

Martínez afirmó que el trabajo que realiza la Cicesct está bien evaluado, no obstante, el contrarrestar este delito requiere de un trabajo en conjunto, pero desde el Ministerio Público “ahí salimos aplazados como país”.

“Yo no tengo competencias de hacer un requerimiento o un cateo, no puedo, no tengo esas competencias, es competencia del Ministerio Público, de la unidad contra la trata; es ahí donde sí se tiene que trabajar muchísimo”, sugirió.

La funcionaria, incluso, recalcó que pese a las limitantes en 2022 rescataron a 58 personas, para 2023 la cifra aumentó a 105 y en lo que va de 2024 contabilizan 49.

Argumentó que las cifras de 2024 disminuyeron por el trabajo preventivo, aunque al ser consultada sobre si también está relacionado con el cambio de modus operandi, repitió que falta trabajar más en la parte investigativa

“Para que haya sentencias condenatorias, nosotros, como tal, recepcionamos denuncias y esas denuncias las remitimos a la Fiscalía, a la Unidad contra la Trata del Ministerio Público”, justificó.

Dijo que la acción que realizan los entes investigativos es lo que llega hasta los juzgados, donde los responsables son sometidos a un proceso judicial basado en los que dice la ley.

El Código Penal de Honduras establece penas de 5 a 8 años para quien “empleando violencia, intimidación, engaño o, abusando de una situación de superioridad o de necesidad de la víctima o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posea el control de la misma, la capta, transporta, traslada, acoge o recibe, dentro o fuera del territorio nacional”.

Las penas, según la normativa, varían de acuerdo con la modalidad de trata de personas. Solo en el caso de mendicidad forzada contra un menor de edad se habla de 2 a 3 ños de cárcel, mientras que se emiten condenas de 20 y 25 años de prisión para quienes cometan este delito y femicidio; la sentencia puede aumentar si comete una agravante.

“El delito de femicidio se castigará sin perjuicio de las penas que correspondan por los delitos cometidos contra la integridad moral, libertad ambulatoria, libertad sexual, trata

de personas y formas degradantes de explotación humana o en el cadáver de la mujer o contra cualquiera de los bienes jurídicos protegidos en el presente Código”, menciona el artículo 208 de la normativa.