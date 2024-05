La impunidad amenaza la libertad de expresión y prensa en Honduras

Los asesinatos, los ataques físicos y las amenazas de muerte son lamentablemente comunes, perpetrados en su mayoría por actores no estatales, como cárteles de la droga, grupos criminales y elementos corruptos dentro de las instituciones gubernamentales.

EL HERALDO Plus explora los problemas fundamentales que enfrenta Honduras en este ámbito crucial y analiza cómo estos desafíos afectan a la sociedad en su conjunto.

En las últimas décadas, el periodismo en general ha sufrido desde acoso e intimidación, hasta agresiones y asesinatos.

Entre 2001 y lo que va de 2024, al menos un centenar de periodistas, comunicadores y otras figuras vinculadas a los medios de comunicación fueron asesinados en Honduras, según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). Y lo más preocupante: el 92% de los casos está en la impunidad.

Los datos del Conadeh indican que 25 víctimas fueron propietarios y directores de medios y de espacios de noticias, mientras que 17 eran presentadores. En estas cifras también hay fotógrafos, camarógrafos y editores.

“Cuando yo escuché los gritos de mi esposa fue cuando yo salí; le gritaban: salí, hija de la gran p. No sé cuántos había afuera, porque como estaba oscuro no se miraba, pero ya me habían quebrado el vidrio del carro y pateado el portón, ya habían dañado las cámaras y nos habían amenazado”, relató el comunicador Carlos Panameño, tras un ataque a su hogar que también afectó a su pareja, la doctora Monserrat Arita, que labora para un medio de comunicación.