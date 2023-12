Congreso de Honduras está entre los menos productivos de Centroamérica

Lamentó que con un Congreso como el que tenemos vamos a seguir ocupando las posiciones más bajas en torno a productividad legislativa. “Vea usted que una de las constantes que hemos identificado como CNA es que se trabajaba en cantidad, pero no en calidad. Lastimosamente ahora estamos viendo que no hay ni cantidad ni calidad”, cuestionó.

Otro caso que no pasó desapercibido fue la aprobación del Presupuesto General de la República para 2023, que la Constitución dice debe ser aprobado el 31 de octubre, pero no fue hasta mediados de enero que el Congreso Nacional llegó a un consenso.

La parlamentaria, quien presentó un proyecto de ley para que no se les pague a los parlamentarios que no asistían a sesiones, afirmó que la falta de asambleas legislativas, consenso entre las fuerzas políticas y de trabajo en las comisiones afecta la productividad en el hemiciclo.

La diputada Silvia Ayala respondió que se debe a falta de “consenso y también a la falta de trabajo en las comisiones”, porque la falta de responsabilidad en cuanto al trabajo de comisiones hace que “los dictámenes no se produzcan dentro del tiempo que corresponde, porque muchas veces llegamos solamente las personas que presidimos la comisión y no hay ni un tan solo diputado más. Entonces no se puede hacer una sesión de comisión si no existen los diputados. Eso también evita que haya una mayor productividad”.

La diputada mencionó que la parálisis legislativa se debe a la discusión por la elección del fiscal general y adjunto, pero que están en diálogo directo con cada diputado para llegar a acuerdos. Además, adelantó que cuando esta situación se solvente, los diputados se comprometieron a sesionar de lunes a viernes para discutir todos los proyectos pendientes.

Sobre la calidad de los decretos aprobados, recordó que fue este Congreso Nacional el que derogó la Ley de secretos y la Ley para la prevención del desplazamiento forzoso, iniciativa que “inclusive fue celebrada por organismos internacionales”.