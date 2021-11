TEGUCIGALPA, HONDURAS.- “La demanda en el norte ha incrementado el tráfico de drogas y a la vez aumentan los decomisos”, justificó el vocero de unas de instituciones dedicadas al combate del narcotráfico en Honduras.



Sin bien van registradas al menos 27 extradiciones de poderosos narcotraficantes que controlaban el paso de la droga por Honduras, las estructuras se han ido organizando y como ya de todos es sabido, el tráfico de sustancias ilícitas continua sin cesar.



La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus, analizó que el 2021 es el año que más golpes se han dado a las estructuras que se dedican al tráfico de cocaína, pues hasta el 8 de noviembre pasado se habían decomisado más de 14,500 kilos de este tipo de sustancia ilícita.



La droga decomisada se ha encontrado oculta en carrocerías de vehículos, en el transporte urbano, en lanchas abandonadas, en embarcaciones comerciales y en narco avionetas interceptadas por las Fuerzas Armadas (FF AA).



Fuentes de EL HERALDO informaron que este año el paso de drogas ilícitas ha sido fuerte, incluso, hay registros de narcoavionetas y embarcaciones detectadas que no fueron reportadas al público.



Al hacer el análisis del reporte de los decomisos de drogas de las FF AA en los últimos ocho años, es decir, de2014 a noviembre de 2021, la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus, comprobó que las mayores incautaciones se dieron precisamente entre los años 2014 y 2021.



Para el 2014, las autoridades militares reportaron el decomiso de 11,681 kilos de cocaína, es decir, el 30.8 % del total incautado hasta la fecha del reporte, que suma 37,922 kilos de clorhidrato de cocaína.



Para el 2021 las cifras son históricas, debido a las autoridades han logrado decomisar 14,561 kilos de cocaína, que es igual al 38.4% del total de droga asegurada en los últimos años, un fenómeno que puede tener muchas explicaciones.



Gonzalo Sánchez, expertos en temas de seguridad en declaraciones a EL HERALDO Plus, consideró que la intervención de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) con apoyo a las autoridades de Honduras, más los operativos en todo el país, ha provocado que el decomiso de droga sea mucho mayor.

Diferencia

Lo curioso de los datos analizados es que en años anteriores el decomiso de cocaína fue mínimo, porque del 100% de droga confiscada en los últimos ocho años, en el 2015 solo fue un 5.08%, en el 2016 de 2.12%, para el 2017 llegó a 5.52%, en 2018 se decomisó el 4.18%, en el 2019 arribó a un 5.20% y en el 2020 fueron 8.7%.



El exjefe del Estado Mayor Conjunto de las FF AA, general en condición de retiro, René Osorio Canales, estimó que uno de los principales factores es que las autoridades han sido contundentes en sus operaciones, contando sobre todo con informantes para dar golpes fuertes al narcotráfico.



Además, se han desbaratado los carteles con mayor experiencia en estos últimos seis a ocho años y los que continúan con este flagelo no tienen el control territorial con el que contaban antes.

En cambio, el decomiso de la marihuana sí ha ido en picada, ya que en el 2014 fueron incautados 63,266 libras, el 2020 cerró con un poco más de 20,000 libras y hasta el 8 de noviembre se contabilizaban 25,907 libras.



En los últimos ochos años las autoridades han confiscado 225,154 libras de marihuana, de este total el 28% se decomisó en el 2014, en el 2019 apenas se llegó al 6.61% y en lo que va del 2021 se ha decomisado el 11.51% del total.





Para Sánchez, los golpe en contra del narcotráfico son fuertes, pero todo el mundo sabe que Honduras no se puede combatir o erradicar sola este tipo de actividad ilícita, ni las grandes potencias como Estados Unidos, que tiene toda la logística, armas y ni con los agentes de la DEA han podido parar el narcotráfico.



Tomó como referencia al capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, a quien lo capturaron y encerraron, pero el paso de la droga sigue, para el caso, las autoridades mexicanas detuvieron en el 2019 a su hijo, Ovidio Guzmán y su organización el cartel de Sinaloa puso de rodillas a todo un país, por eso mejor lo dejaron el libertad.



En el caso de Honduras, la inversión en equipos tecnológicos como el buque patrullero José Trinidad Cabañas comprado a Israel, los radares y las operaciones en tierra han ayudado, pero siempre hay paso de droga, destacó, es algo imparable.



Para Osorio Canales estos resultados se obtienen gracias a la depuración de la Policía Nacional, porque se han dado golpes a los policías corruptos que se prestan para contaminarse y los han puesto a la orden del Ministerio Público (MP).



También a los operativos permanentes por aire, tierra y mar a través de los acuerdos con Estados Unidos, en especial con el Comando Sur y la DEA.



Por último las autoridades cuentan con recursos importantes por parte del Estado, como los de la Tasa de Seguridad para mantener esos operativos a nivel nacional.