CNE sigue esperando las 2,400 impresoras para TREP

Álvaro Mejía

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A 72 horas para los comicios generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) no dispone de la totalidad del equipo necesario para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Las 2,400 impresoras multifuncionales no llegaron ayer (miércoles), cuyos dispositivos vendrían al país en un vuelo charter.

El director ejecutivo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), Luis León, afirmó a EL HERALDO que una fuente ligada al órgano electoral le confió que estos aparatos se encontraban en Miami.

Sin embargo, ninguna autoridad del CNE ni funcionario involucrado en el proceso para poner en marcha la TREP han informado los motivos del retraso en la venida de este equipo.

La consejera del ente colegiado, Rixi Moncada, declaró a medios radiales que este jueves también están a la espera de la llegada de hub o concentradores USB, aparatos que permiten conectar múltiples dispositivos en las computadoras portátiles que se utilizarán para el sistema de divulgación de datos.

Trascendió que ante la falta del equipamiento requerido para el funcionamiento de la TREP, el Consejo Electoral solicitó la colaboración a República Dominicana.

"Hemos estado haciendo todas las gestiones para que tanto los hub y las impresoras que se van a utilizar en el proceso electoral lleguen al país; hoy llega una parte de los equipos y mañana viene la totalidad de estos", manifestó el consejero presidente del CNE, Kelvin Aguirre al foro televisivo de Frente a Frente.

Agregó que "estamos haciendo todo lo posible para que esto no impacte en las elecciones, hemos emprendido un modelo de contingencias; me he reunido con el presidente de la Junta Electoral de República Dominicana para que nos brinden los hub de ellos y he tenido comunicación con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral de El Salvador que también han manifestado su apoyo".

