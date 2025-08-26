Estados Unidos confirma su primer caso en humanos del gusano barrenador

Estados Unidos confirmó en las últimas horas su primer caso de miasis por gusano barrenador. Esto es lo que se sabe de este caso.
Se confirmó que el individuo había viajado recientemente a El Salvador antes de enfermar, y que fue a través de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que se identificó el parásito, el día 4 de agosto.
Este gusano, en realidad la larva de una mosca, es una forma de parásito que se alimenta del tejido vivo y es una amenaza tanto para animales (especialmente el ganado), como en raras ocasiones, para los humanos.
Las autoridades subrayaron que, pese a la gravedad del caso, el riesgo para la salud pública en Estados Unidos es muy bajo, dada la naturaleza aislada de la incidencia.
Aunque Estados Unidos había erradicado este parásito en décadas pasadas, ha habido reapariciones en Centroamérica y en México. Casos en humanos ya se habían reportado en países como Honduras, México, y otros dentro de la región.
En abril de 2025, México confirmó su primer caso humano en Chiapas, una mujer de 77 años que recibió tratamiento y se encuentra estable. Esto provocó la activación de protocolos preventivos por parte del gobierno mexicano.
Honduras registró su primer caso humano el 6 de febrero de 2025, en un hombre de 80 años en Catacamas, Olancho. Desde entonces, se reportaron al menos 27 casos humanos, con 3 muertes, y más de 1,200 casos en animales, motivando medidas como cuarentenas, vigilancia epidemiológica y campañas educativas.
Según datos de COTEVISI, en Centroamérica se reportaron decenas de casos humanos durante 2025: Nicaragua registró 117 casos, Honduras 64, Panamá 61, Costa Rica 40 y Guatemala 4. Costa Rica también confirmó un fallecimiento en junio de 2024.
Frente a estos brotes, se han implementado estrategias como el uso de moscas estériles. México y EE.UU. anunciaron una inversión conjunta de 51 millones de dólares para construir una planta en Chiapas que producirá hasta 100 millones de moscas estériles por semana, sumadas a una planta existente en Panamá.
Este caso en EE.UU. muestra cómo una plaga considerada erradicada puede resurgir con brotes internacionales. Las autoridades resaltan la importancia de la vigilancia epidemiológica, el control regional coordinado y la educación sanitaria, especialmente en zonas rurales y fronterizas, para prevenir infecciones tanto en animales como en personas.
Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.