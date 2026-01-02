El Estado de México detectó el primer caso de gusano barrenador

Ciudad de México, México.-Autoridades confirmaron este jueves el primer caso de gusano barrenador en el central Estado de México, tras detectar una “gusanera” en una cabra y emitir una alerta sanitaria para reforzar la vigilancia en unidades de producción pecuaria. La Secretaría del Campo estatal informó que la larva fue localizada, en el municipio de Tlatlaya, en la región sur mexiquense, en una herida que no recibió atención oportuna, un factor que favorece la infestación. El caso fue corroborado por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA). Como mecanismo de protección al contagio, las autoridades insistieron en la revisión diaria del ganado, el lavado y desinfección de lesiones, y el uso de polvos curativos y preventivos.

El Gobierno estatal añadió que, junto con instancias federales y organizaciones ganaderas, realiza una búsqueda activa de posibles casos sospechosos, aunque la alerta se mantiene en fase preventiva y, adelantó que, en los próximos días prevén una reunión con alcaldes y productores del sur del Estado de México para fortalecer la estrategia de atención y difusión en la región del centro del país. Senasica ha llamado a los productores a cortar el ciclo de la plaga con medidas básicas de manejo sanitario, bajo el lema "Sin heridas no hay gusaneras', al enfatizar la atención inmediata de lesiones y el reporte temprano de casos. Hasta ahora en México suman más de 410 los casos activos de gusano barrenador en ganado bovino, siendo el sur del país el más afectado, con estados como Oaxaca que suman 168 casos.