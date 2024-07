Péptidos y músculo: Acciones potenciales y mecanismos

Los péptidos, pequeños enlaces de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, han acaparado la atención de la comunidad científica por su posible función en diversos procesos fisiológicos como la proliferación y reparación de las células musculares.

Se cree que estos compuestos bioactivos en las complejas redes de señalización que regulan el metabolismo muscular, la hipertrofia y la recuperación. En este artículo se analizan las funciones y mecanismos especulativos de los péptidos, mecanismos en el tejido muscular, destacando su potencial en el apoyo a la función muscular.

Introducción a los péptidos

Los péptidos son moléculas naturales que actúan como agentes de señalización en numerosos procesos biológicos..Se sintetizan en los organismos a través de la traducción ribosómica del ARN mensajero o por escisión enzimática de proteínas precursoras.

En el tejido muscular se cree que los péptidos interactúan con receptores específicos de las células musculares, influyendo en una serie de actividades celulares que se consideran esenciales para el desarrollo y la regulación.

Mecanismos de acción

Los mecanismos a través de los cuales los péptidos pueden influir en el tejido muscular parecen ser multifacéticos. Un mecanismo primario puede ser la activación de vías de señalización anabólicas. Los péptidos podrían unirse a los receptores de las células musculares, desencadenando cascadas de señalización intracelular que promueven la síntesis proteica.

Por ejemplo, se péptidos potencian la actividad de la vía mTOR (diana mecanicista de la rapamicina) que es uno de los principales reguladores del crecimiento celular y la síntesis proteica. Además, los péptidos podrían influir en el crecimiento de las células musculares modulando la liberación de factores de crecimiento.

Se ha sugerido que ciertos péptidos aumentan la creación de factor de crecimiento similar a la insulina 1 (IGF-1), una hormona crucial en la hipertrofia muscular, mediante la estimulación de la proliferación y diferenciación de las células satélite.

Las células satélite son un tipo de células que intervienen en la regeneración muscular, y su activación se considera esencial para la reparación y el crecimiento muscular.

Síntesis y degradación de las proteínas musculares

El equilibrio proteico muscular es un equilibrio dinámico entre la síntesis y la degradación. Se cree que los péptidos afectan a ambos lados de este equilibrio. Por un lado la síntesis proteica al aumentar la disponibilidad de aminoácidos y activar vías anabólicas clave y activando vías anabólicas clave. Por otro lado, pueden inhibir la degradación proteínas modulando la actividad de sistemas proteolíticos como la vía ubiquitina-proteasoma y la autofagia proteasoma.

Por ejemplo, se especula que el péptido BPC-157 favorece la curación y la muscular modulando las respuestas inflamatorias y potenciando la angiogénesis (formación de nuevos vasos sanguíneos).. Las investigaciones indican que este péptido podría mejorar el nutrientes y oxígeno al tejido muscular dañado, acelerando así el proceso de reparación.

Péptidos e hipertrofia muscular

La hipertrofia muscular, el aumento del tamaño de los músculos, es un proceso complejo que implica el de las fibras musculares existentes y la formación de otras nuevas. Se cree que los péptidos contribuyen a la hipertrofia muscular a través de varios mecanismos potenciales.

Activando vías de señalización anabólicas y aumentando la liberación de factores de crecimiento, los péptidos podrían aumentar el potencial del músculo para sintetizar nuevas proteínas e incorporarlas a la estructura muscular existente.

Además, se ha planteado la hipótesis de que los péptidos influyen en la hipertrofia muscular al modular el sistema endocrino. Se cree que hormonas como la del crecimiento (GH)y la testosterona, son fuertes reguladoras del desarrollo péptidos que estimulan la liberación de estas hormonas y podrían promover indirectamente la hipertrofia.

Por ejemplo, los GHRP (péptidos liberadores de la hormona del crecimiento) se cree que aumentan los niveles de GH, incrementando la proliferación de células musculares y la tasa de recuperación en casos de daño tisular o hipertrofia.

Recuperación y reparación

La recuperación y reparación del tejido muscular se consideran esenciales para mantener umbral de capacidad muscular y prevenir daños en los tejidos circundantes. Los péptidos facilitan estos procesos modulando la inflamación, mecanismos de reparación celular y, potencialmente, mejorando el aporte de nutrientes al tejido muscular.

Se cree que péptidos como el TB-500 (timosina beta-4) desempeñan un papel en la reparación y regeneración de los tejidos al promover la regeneración celular en la reparación y regeneración tisular al promover la migración celular, la angiogénesis y los impactos inflamatorias.

Los hallazgos indican que, además de sus impactos directos sobre las células musculares, los péptidos pueden contribuir a la recuperación muscular modulando la respuesta inmunitaria. Se ha especulado que, al reducir la inflamación y el estrés oxidativo, los péptidos podrían crear un entorno más favorable para la reparación de las células musculares.

Acción física

Además del crecimiento y la reparación muscular, también se cree que los péptidos aumentan la resistencia del tejido muscular y pueden influir en la fuerza contráctil muscular. Los científicos especulan que los péptidos podrían mejorar la función tisular aumentando la eficiencia de la energía en las células musculares. Esto puede implicar una mejora de la función mitocondrial, los mitocondriales, los orgánulos responsables de la producción de energía, o aumentar la disponibilidad de los sustratos necesarios para el metabolismo energético.

Además, se ha especulado con que péptidos como el AOD-9604 influyen en el metabolismo de los lípidos, aumentando potencialmente el uso de las células musculares lípidos, aumentando potencialmente el uso de las células grasas como fuente de energía.

Este cambio en la utilización de sustratos energéticos podría ahorrar glucógeno muscular y retrasar la aparición de la fatiga como se ha observado en estudios con modelos murinos.

Conclusión

Las posibles funciones de los péptidos en la proliferación de las células musculares y la reparación tisular son intrigantes y justifican una mayor investigación. Los estudios postulan que estos compuestos bioactivos pueden influir en el tejido muscular a través de varios mecanismos, como la activación de vías de señalización anabólica, la modulación de los factores de crecimiento y la mejora de los procesos de recuperación.

Aunque el carácter especulativo de la investigación actual pone de relieve la necesidad de estudios más exhaustivos, el carácter prometedor de la investigación sobre péptidos sugieren que pueden ejercer influencia en la fisiología muscular, en estudios con modelos animales.

Referencias

[i] Higashi Y, Gautam S, Delafontaine P, Sukhanov S. IGF-1 and cardiovascular disease.cardiovascular. Growth Horm IGF Res. 2019 Apr;45:6-16. doi: 10.1016/j.ghir.2019.01.002.Epub 2019 enero 31. PMID: 30735831; PMCID: PMC6504961.[ii] Józefiak A, Larska M, Pomorska-Mól M, Ruszkowski JJ. The IGF-1 SignalingSignaling Pathway in Viral Infections. Viruses. 2021 Jul 29;13(8):1488. doi: 10.3390/v13081488.PMID: 34452353; PMCID: PMC8402757.

[iii] Gwyer D, Wragg NM, Wilson SL. Gastric pentadecapeptide body protectioncompound BPC 157 and its role in accelerating musculoskeletal soft tissue healing. CellTissue Res. 2019 Aug;377(2):153-159. doi: 10.1007/s00441-019-03016-8. Epub 201927 mar. PMID: 30915550.[iv] Wilding J. AOD-9604 Metabolic. Curr Opin Investig Drugs. 2004 Apr;5(4):436-40.PMID: 15134286.[v] Halford JC. Obesity drugs in clinical development. Curr Opin Investig Drugs. 2006Apr;7(4):312-8. PMID: 16625817.