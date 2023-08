Mario Zelaya: “La transición de EEH a la ENEE debe de ser lo más transparente y sin problemas”

Estas fueron las interrogantes a las que dio respuesta Zelaya Guzmán en la entrevista a este rotativo.

¿Cree que la ENEE está preparada para asumir las funciones de EEH bajo la responsabilidad de un asesor técnico internacional?

No conozco en detalle cuál es la forma en la que la ENEE va a asumir todas esas funciones, sabemos que ha habido reuniones de una comisión de transición, de hecho, hemos facilitado las instalaciones del CIMEQH para ello; me imagino que la contratación del asesor técnico, un exgerente de EEH es alguien que conoce la operación del consorcio porque si fuera por resultados definitivamente no tendría mucho sentido que lo hubieran contratado porque salió de esa empresa al no cumplir el tema de la reducción de pérdidas. En realidad, profesionales con las competencias para poder realizar esas actividades en el país hay, si se hubiera abierto un concurso para buscar una persona y poder aplicar, que se hubiera establecido el perfil, estoy seguro que lo hubieran encontrado a nivel nacional.