Bloqueo de México al camarón provoca abandono y venta de fincas en el país

El mayor impacto es para más de 100 afiliados de Apemasur, ya que son pequeños y medianos camaroneros que vendían su producto a empresas nacionales para exportarlo a México, así como a compradores de El Salvador y Guatemala. Wilmer Cruz dice que esperan una rápida solución al conflicto comercial con México y así comenzar la cosecha de 1,000 a 1,200 hectáreas de los afiliados a la asociación.

No obstante, la superficie que dejará de producir rondará 5,000 hectáreas, ya que las grandes empresas no tienen mercado para colocar su producto, ya que los destinos internacionales reportan una sobreoferta de camarón ecuatoriano, según Juan Carlos Javier, presidente de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (Andah). Recuerda que la crisis actual es diferente a la de 2017-2018, cuando México cerró el mercado al camarón hondureño por la supuesta presencia de la Enfermedad de Cabeza Amarilla (ECA) y que fue descartada por análisis de laboratorio. Javier explica que Honduras no tiene posibilidad de colocar camarón en otros mercados por la inundación de producto ecuatoriano, lo que no ocurrió hace seis años.