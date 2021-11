Preocupa alzas a alimentos; aceite, lácteos, pollo y huevos ya subieron

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Es preocupante el aumento al precio de los alimentos en Honduras y en el mundo actualmente. Solo la semana anterior se registraron alzas a ocho productos en los mercados hondureños, entre ellos aceite, huevos, pollo, lácteos y cereales.



Los incrementos han ido desde los dos lempiras por libra en los lácteos hasta 10 y 15 lempiras al cartón de huevos, reportaron defensores del consumidor. La situación agrava la crisis generada por la pandemia y vuelve cada vez menos accesible la canasta básica alimenticia para la mayoría de los hondureños, ya que el 68.7% está en pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Es decir que 6.3 millones de personas tienen muy bajos ingresos que les impiden cubrir el costo de la canasta básica, la que está compuesta por 30 alimentos con un valor de 1,800 lempiras por persona y 9,000 para una familia, de acuerdo con la Secretaría de Trabajo.

Para la economista Liliana Castillo, los congelamientos de precios de los combustibles y energía ayudan a que no se disparen más los precios, aunque advirtió que esta medida no es sostenible en el corto ni mediano plazo. En ese sentido, analistas estiman que para diciembre o enero de 2022 los precios podrían subir más al eliminar esos subsidios.



El Banco Central de Honduras (BCH) estima que la inflación cierre en un 4.10%, aunque los analistas creen que esa medición no concuerda con la realidad. Las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) y representantes de los consumidores se reunieron, pero no han informado de ninguna estrategia para controlar los abusos y alzas desproporcionadas de varios productos.

Crisis mundial

De acuerdo con la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los precios han subido un 30% el último año. “Lo que estamos viendo es un aumento en los precios de los alimentos que va a afectar fuertemente los sistemas alimentarios en el mundo y la producción”, explicó el embajador de Honduras en Italia y representante ante la FAO, Mariano Jiménez, quien instó a tomar medidas oportunas.

