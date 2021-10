“Bajar las pérdidas de la ENEE de 30% a 20% tardaría de tres a cuatro años”, dice expresidente de la AHPEE  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los resultados de la intervención del contrato de la Empresa Energía Honduras (EEH) pueden estar lejos de las proyecciones oficiales.



Salomón Ordóñez, expresidente de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica (AHPEE), conversó con EL HERALDO sobre los alcances del trabajo de la comisión interventora de EEH.



¿Los cortes de energía que ha comenzado la Fuerza Nacional Antihurto son suficientes para reducir 2%, en un año, las pérdidas de distribución?

No, son un aliciente que hayan comenzado los cortes después de ocho años, las pérdidas de energía no se van a reducir en seis meses que le restan al actual gobierno por más esfuerzos que se hagan. La intervención solo es una pequeña solución.



¿Cómo se pueden reducir las pérdidas de distribución de la ENEE?

Primero debe ser un plan de largo plazo, con un trabajo continuo de tres a cuatro años para bajar las pérdidas de 30% a menos de 20% y así permitir a la ENEE mejorar el flujo de caja para que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones económicas como el pago a los proveedores de energía.

LEA: La EEH heredó a la interventora de la ENEE pérdidas por L 8,056.5 millones



¿Puede ser clave la división de la ENEE en tres empresas para reducir las pérdidas de distribución?

Sí, nosotros insistimos en la escisión de la empresa, no se puede seguir manejando la ENEE con el mismo modelo, con recomendados políticos, con personas que van a aprender, y eso se puede corregir con la división de la empresa y con la participación de personas escogidas por concurso.



Para que la escisión sea exitosa se necesita de un liderazgo en el sector de energía de Honduras.

Claro, y no debe ser el gerente de la ENEE. Con la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE) el líder debe ser el ministro de Energía. Nombraron una persona en el cargo pero hay que decirlo, que no hay un líder del sector energía, no lo empoderaron para que tomara decisiones. Ojalá que el nuevo gobierno lo haga, y si es un recomendado político que sea alguien con capacidad para entender el sector y que sea probo.



Diversos sectores sostienen que la escisión significa privatizar la ENEE.

Crear una empresa de generación, una de transmisión y una de distribución no significa privatizar la empresa, pero sí será necesario modelos de licitación pública para que el sector privado invierta, construya y opere líneas de transmisión y subestaciones, y que posteriormente se las regrese a la ENEE. La no inversión en líneas de transmisión limita el crecimiento del país y reprime la demanda de energía, lo que se puede corregir con inversión privada.

ADEMÁS: Analistas prevén que el lempira cerrará con leve devaluación



¿Qué otras acciones recomendaría para bajar las pérdidas de distribución?

Se debe nombrar en la ENEE un equipo de trabajo permanente dedicado al tema de pérdidas, y no solo para reducirlas sino para controlarlas. En el 2001 se tuvo un equipo pero los políticos lo perdieron, las personas capacitadas se perdieron, era un gran trabajo que se hacía porque las pérdidas suman más de 8,000 millones de lempiras anuales y nosotros tenemos una cultura de no pago. Ese trabajo lo podemos hacer los hondureños sin necesidad de contratar extranjeros.



¿Cree que los gerentes que han nombrado en la ENEE tuvieron la oportunidad de sanear la empresa?

Sí, cuando se analiza la gestión de cada gerente cada quien hizo su trabajo , hay uno que se concentró en construir Patuca III (a un costo de 460 millones de dólares) y quizás ese dinero hubiera servido en un sólido programa de reducción de pérdidas.

+Sin cambios en las tarifas de energía eléctrica de octubre a diciembre