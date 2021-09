¿Inscribiste a tu empresa favorita en el concurso 'Lo mejor de lo mejor'?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¡Cada vez estamos más cerca de conocer a las empresas y negocios nominados por sus clientes para competir en 'Lo mejor de lo mejor'!



Estamos a una semana de finalizar la etapa de nominaciones y ya son varias las empresas y negocios que figuran en la lista de los preferidos por sus clientes y consumidores.



Tanto en la zona norte como en la zona centro sur, los lectores se han animado a visitar la página web: www.lomejordelomejor.hn y seguir los pasos para nominar según cada categoría.



Si aún no lo has hecho, no esperes más, ya que esas empresas que se han ganado tu confianza merecen ser reconocidas. Para animarte, compartimos algunas preguntas frecuentes que nos han hecho sobre el concurso 'Lo mejor de lo mejor'.

¿Qué es 'Lo mejor de lo mejor'?

Es una competencia limpia en donde los jueces son los mismos consumidores. Este concurso busca reconocer el esfuerzo de las empresas y negocios que forman parte de la historia y tradición de Honduras, que con esfuerzo se han sabido ganar y mantener la confianza de sus clientes, diferenciarse y ofrecer un valor agregado hasta llegar a fidelizar a sus consumidores y convertirlos en aliados.

¿Cuánto dura la etapa de nominaciones?

El concurso 'Lo mejor de lo mejor' está dividido por etapas. La etapa de nominaciones abarca del 6 al 24 de septiembre, así que estamos a una semana de concluir este periodo, y aún tienes tiempo de proponer a tus empresas y negocios favoritos para que se les reconozca como “Lo mejor de lo mejor” en su categoría.

¿En cuántas categorías se puede nominar?

Puedes nominar a tus empresas y negocios favoritos en todas las categorías, ya sea finanzas, salud y belleza, niños y educación, compras, vehículos, restaurantes, mascotas, hogar y otros.

¿Puedo proponer una empresa cuando ya pasó la etapa de nominaciones?

Cada etapa tiene una duración establecida, por lo que no será posible nominar después del cierre de la misma. ¡Aprovecha a hacerlo cuanto antes en www.lomejordelomejor.hn, ya que estamos en la recta final de las nominaciones!

Una vez que concluya la etapa de nominaciones, ¿qué sigue?

Al concluir la etapa de nominaciones, entramos al periodo de análisis, del 25 al 29 de septiembre. Posteriormente, daremos inicio a la etapa de votaciones, que abarca del 30 de septiembre al 20 de octubre, este periodo es muy importante porque se definirá si la empresa que nominaste logra la mayoría de votos para liderar en su categoría.



Gracias a los datos que nos comparten nuestros lectores sobre la empresa nominada, les avisaremos que fueron propuestas como 'Lo mejor de lo mejor' por sus clientes, así ellas también se alistan para conseguir más votos y ser favorecidas por la preferencia de los consumidores.



Aprovecha esta última semana y nomina a tu empresa favorita, porque 'Lo mejor de lo mejor' está por venir.

