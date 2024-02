Un molesto Xavi critica al Real Madrid y habla del arbitraje

BARCELONA, ESPAÑA.- El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, cree que “los árbitros van condicionados” a los partidos por las críticas que reciben en la televisión del Real Madrid, lo que para él “adultera un poco la competición”.

“Ya dije que no me gustaba que condicionaran a las árbitros y lo están haciendo cada semana. No me gusta”, dijo Xavi en rueda de prensa antes del partido de la 23ª jornada liguera contra el Alavés.

La televisión del Real Madrid lleva semanas emitiendo controvertidas piezas en las que critica actuaciones de diversos árbitros.