Ver EN VIVO online Olimpia vs Olancho F.C. semifinal de vuelta, hora y canal

Potros, por su segunda final. “Aún teniendo la peor noche no nos pueden ganar. Ya se imaginan si Olimpia está en su mejor noche... no nos preocupamos, sí debemos analizar no tener el exceso de confianza, siempre respetando al rival. Hay que salir a la cancha a comerse a todo el mundo”, avisó el carrilero olimpista, Andy Nájar , al proyectar el combate.

Por otra parte, el único entrenador catracho de estás semifinales, Ramón Primitivo Maradiaga, calentó la batalla. “No me gusta hacer comparaciones, pero lo puedo asociar a lo que pasó con Marathón, perdimos acá y no íbamos obligados a ganar, íbamos con la intención de competir. Es cierto que hay una reglamentación que dice que nosotros tenemos el deber de ganar, no la obligación. En ese sentido, no le voy a decir a los jugadores que salgan a abrirse, en una pelea de boxeo, el que va a atacar no va a ir con la guardia abajo, te pueden noquear, lo mismo es en el fútbol”, dijo el DT.