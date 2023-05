Unidos por el amor, separados en el fútbol: así vive la final una pareja de aficionados

Con familiares en Dulce Nombre de Culmí, Olancho, Belinda no se olvida de sus raíces y esta tarde luce con mucho orgullo la camiseta de los Potros. Por otro lado está su esposo Lester, quien es un hincha más del equipo más laureado del fútbol hondureño.

Como acto seguido, Lester, el otro protagonista de la historia lamentó no poderla hacer cambiar su sentimiento en favor del León e hizo una pequeña broma al respecto a la espera de lo que ocurra esta tarde en la cancha.

“Estamos alegres pensando en que podemos ganar, vengo con mi familia y con mi esposo. No tiene nada que ver el fútbol con lo que hacemos en familia”, dijo a EL HERALDO una alegre Belinda, cuya sonrisa se destacaba en medio del mar olimpista en las afueras del Chelato Uclés.

“Por más que la quiero hacer cambiar a ella no puedo, pero siempre respetando en familia, siempre,... lo que sí no sé es si mañana me va a hacer desayuno”, dijo entre risas el fanático.