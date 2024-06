Toni Kroos revela su deseo antes de retirarse con Alemania en la Eurocopa 2024

“Si no pensara que esto era posible, no hubiese regresado, porque siempre he querido ganar cada competición que he jugado”, reiteró ante los periodistas desde el cuartel general de la selección alemana en la localidad bávara de Herzogenaurach.

A sus 34 años, Kroos ha completado una de sus mejores temporadas, ganando la Champions League y el campeonato español en su despedida de Real Madrid.

“Sería un final un poco cursi el ganar la Champions y la Eurocopa, pero lo acepto”, bromeó ante los periodistas.