“Tenía mi Estrella antes de que empezase el partido”: el mensaje de Olga Carmona a su padre

SYDNEY, AUSTRALIA.- La jugadora de España, Olga Carmona ha conmovido al mundo entero con un emotivo mensaje luego de conocer que su padre murió mientras ella jugaba en la final de la Copa Mundial femenina de la FIFA 2023.

“Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”, escribió Carmona a través de su cuenta personal de “X”.

La futbolista se enteró del fallecimiento de su padre justo después de haber dado por finalizado el encuentro deportivo en el que España se coronó como la campeona del torneo mundialista femenino.