Samuel García, presidente de Olancho FC: “Potros está para ser campeón de Honduras”

JUTICALPA, OLANCHO.- Con una elocuente felicidad, Samuel García no ocultó su emoción por clasificar a la gran final del fútbol hondureño.”Potros ya días se estructuró y Olancho no solo ha ganado, sino que ha gustado y por eso nos sentimos contentos. Dios no nos ha abandonado”, apuntó.

El presidente de Olancho ya pudo estar en el campo en el triunfo 2-0 sobre Real España, tras cumplir el castigo el pasado 4 de mayo.

”Potros, así con toda la humildad de un entrenador de Arimís, una aldea de Juticalpa, está para ser campeón de Honduras. Para la honra y gloria de Dios y para alentar a todo un pueblo olanchano que hoy se siente en la cima del fútbol hondureño”, afirmó.