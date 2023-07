Roger Rojas: “Estaba forzando jugar, pero Dios me estaba protegiendo”

El pasado mes de febrero, Roger Rojas dio una triste noticia en Costa Rica y se trataba de un alto en su carrera como jugador por motivos de salud.

El hondureño anunció la noticia entre lágrimas cuando recién había firmado contrato con el Puntarenas en noviembre del 2022. “Luego de firmar con el equipo del Puntarenas FC en el mes de noviembre del año anterior, el futbolista Roger Rojas, recibió una noticia que de momento le impedirá seguir jugando al futbol de manera profesional”, decía el comunicado del club costarricense.

Este jueves, Roger Rojas dio una entrevista para el programa “Deportes del Puerto” y reveló muchos detalles de su salud, donde todo marcha muy bien. “Muy bien gracias a Dios, la verdad que mi salud ha ido mejorando, le decía antes de la entrevista que aquí en Costa Rica la salud es muy buena, he tenido muchos ángeles, me han ayudado muchísimo los que me están viendo, los doctores, las enfermeras, todo el personal. En el hospital médico han sido muy amables conmigo y también aquí en Puntarenas y eso me ha ayudado mucho”, comenzó diciendo Roger Rojas. El hondureño habló del gran respaldo que ha tenido del Puntarenas, donde ahora es asistente técnico.

“Gracias a Dios han tenido un corazón solidario, no solo conmigo sino que con toda mi familia porque cuando pasan estos problemas uno arrastra a todos, los hijos, mi esposa. En este caso ellos han sido muy cordiales con mi familia y conmigo”, aseguró. A Rojas le preguntaron si tenía esperanzas de volver a jugar de manera profesional y resaltó que no pierde la fe. “Tengo mucha fe que el otro año, tengo mi fe intacta que el otro año me pongo mis tacos y vuelvo a jugar”, expresó.

“Yo le digo a mi hijo que voy a volver a jugar, yo tengo guardado mis tacos, no me los he vuelto a poner y lo haré hasta que me digan ‘ya podés Roger’. Ahí están guardados, esa es mi fe”, agregó. El catracho, exjugador del Olimpia, recordó cómo se dieron las cosas sobre su salud, dejando claro que Dios lo estaba cuidando de algo mucho peor. “Yo soy muy creyente y me pongo a pensar. Jugaba, no jugaba, que los papeles y que más días, más días y era Dios que me estaba diciendo ‘no podés jugar ahorita’. A veces uno quiere forzar las cosas y ese fue el mensaje y la enseñanza que me dejó mi Dios, las cosas no hay que forzarlas y era porque me estaba cuidando de algo, que podía ser peor, por eso Dios es maravilloso con uno”, explicó Roger

“En este proceso que yo estoy atravesando, uno se da cuenta que tienes que aceptar las cosas que Dios le pone porque hay una razón, un por qué. Yo estaba forzando jugar, jugar y jugar, pero Dios me estaba protegiendo y decía no, no, no. Al final Dios es tan perfecto y no se equivoca, todo lo que pasa es para bien”, dijo. ”La idea mía era tratar de hacer un buen torneo con Puntarenas, intentar levantar ese perfil y no, no era ese el plan, era otro”, confesó.

Vivir en Costa Rica

Roger Rojas reveló que antes de darse su problema de salud, tenía una opción de volver al fútbol hondureño, pero ese no era su deseo.

“Tenía opción de ir a Honduras, pero es que a mí me gusta mucho el fútbol de Costa Rica, yo hablaba con mi esposa que tenía una cuenta pendiente en Costa Rica, yo le dije que si me iba quería irme como vine, con la frente en alto. Entonces se me dio la oportunidad de venir a Puntarenas y no lo pensé mucho. Sucedió esto de lo de mi salud, uno va con una idea y pasa otra cosa”, destacó el catracho. Roger confirmó que sus planes son vivir ahora en Costa Rica. “En eso estamos con mi esposa, queremos terminar viviendo aquí (en Costa Rica), sacar la ciudadanía porque nos gusta mucho el país”, confesó. ¿Qué te gusta? Le consultaron. “Son muchos factores, uno de ellos es el tema de educación, la salud es muy buena, con el tema mío que lo estoy viviendo en carne propia, si lo que me pasó me pasa en Honduras no sé qué hubiera pasado, no es que esté hablando mal de mi país, pero realmente es una realidad. Ustedes tienen muy buen seguro social, a mí me han ayudado mucho, hoy estoy aquí parado gracias a Dios y gracias al hospital médico, es la verdad, eso ha influido mucho, a mi esposa le gusta mucho el país, y también está el tema de la seguridad. La idea es quedarnos a vivir aquí en Costa Rica”, concluyó sobre el tema.