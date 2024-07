Robert Lewandowski opina sobre Mbappé: “Él no es un delantero como yo”

El polaco fue consultado sobre la llegada de Kylian Mbappé a España, y el ‘9’ admitió que el francés no es un jugador como él, ya que juega en otra posición y tiene otro estilo.

“No estoy seguro de que Mbappé sea un delantero como yo. Juega en una posición diferente y tiene un estilo de fútbol diferente. Para nosotros es una nueva motivación, una nueva temporada”.

“La temporada pasada no fue buena para nosotros ni para mí en particular, pero somos el Barça y tenemos que dar un paso adelante. No solamente yo, también como equipo. Si jugamos como equipo, al final podremos ganar”, continuó.

“Sabemos que si jugamos bien desde el principio hasta el final, podemos conseguir resultados”, dijo Lewandowski.

Sobre los éxitos del conjunto blanco en la temporada pasada, también opinó.

“El Real Madrid ganó la Liga y la Champions. Así es el fútbol, si no puedes ganar un año, prepararte para el siguiente de la mejor forma posible y creer que se puede llegar a conseguir títulos”.

“Es una situación muy positiva para nosotros. Con los resultados del año pasado y los refuerzos de este curso, para nosotros es una motivación enfrentarnos al Real Madrid”.

Finalmente, Lewandowski valoró el estilo de juego de Flick: “Si jugamos ofensivamente, marcamos goles y ganamos, esa es la solución perfecta”.