Reinaldo Tilguath ve “ilógico” que lo castiguen por un tuit: “Es la ignorancia del fútbol hondureño”

Y añadió “¿Cómo te van a castigar por algo que escribiste en redes? ¿es pecado? ¿qué le dirían a la presidenta entonces si promete algo por Twitter y no lo hace? ¿la meterían presa por lo que dijo en una red social? Es como que me metan preso porque dije por Twitter que me robé un banco, sin que haya pruebas”.

“Duele no estar en la final, pero los jugadores deben saber que no estaré allí siempre, ellos ya han tomado decisiones en partidos, como en los penales contra Platense que ellos eligieron los lanzadores y ahora estamos en la finalísima”, añadió.

“A Mauro no lo he enfrentado, pero en realidad los técnicos no jugamos, nosotros solo decimos quién y quién no juega. Lo que hacen en el partido son los jugadores, los dueños del espectáculo. ¿Tendrá algo diferente Juticalpa con el nuevo DT? No sé si tendremos videos de lo que han hecho ellos últimamente, pero no, ni Mauro o yo tenemos varita mágica, ya conocemos lo que pueda dar cada equipo”, analizó la vieja gloria del Olimpia.

Tilguath en su corta carrera como entrenador suma tres títulos de Liga de Ascenso, pues en la 2017-18 ganó los dos campeonatos con Infop (Real de Minas). Todas sus finales (3) en la Liga de Plata las ganó, y también ya sabe lo que es lograr la promoción.

“La clave es el trabajo. Aquí no hay excusas. Si perdés es porque tu rival fue mejor e hizo algo que vos no. Lo que pasa en ocasiones es que los directivos no tienen esa paciencia de esperar al técnico, darle proceso para tomar decisiones que le pongan al equipo tu idea, lo cual es difícil porque a veces los jugadores tienen instalada una idea diferente por su entrenador anterior”, cerró el técnico del Génesis.