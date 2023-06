Técnico de Venezuela y su advertencia previo al amistoso ante Honduras: "Vamos a tratar de imponer nuestro juego"

Las virtudes de la Selección de Venezuela: "Ayer le decía a un colega suyo sobre la técnica que tiene el fútbol venezolano para resolver y generar muchas cosas tanto individual como grupalmente, no me sorprendió, lo vengo viviendo desde hace año y medio y lo he vivido en estos últimos siete años que me ha tocado enfrentarlos en distintos Sudamericanos y Preolímpicos".

Debilidades en el fútbol venezolano: "Y debilidades siempre hay, con el tema de la organización, de canchas, de un montón de cosas que te va a ir llevando a mejorar lo interno. Entre más se mejore lo interno le ayudará a la "Vinotinto" y los clubes que le ayudará día a día, es una de las cosas que nos involucramos junto a la Federación, los entrenadores y a toda la gente que está cerca del fútbol venezolano empiece a ser cada vez mejor".

Prioridades de cara a las eliminatorias: "Tratar de llevar al campo lo que uno pretende como entrenador y que ellos lo puedan desarrollar, sí sabemos que son pocos días de trabajo, estamos acostumbrados, no solo me pasa a mí, sino que le pasa a todas las selecciones, por eso digo que hay que ser lo más simple posible, tratar de que ellos estén sueltos, cómodos dentro del planteo de lo que le propone uno y de la idea de juego. Como dijimos al principio, son dos partidos en el que vamos a tratar de imponer nuestro juego para llegar de la mejor manera a septiembre".