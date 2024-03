Rueda atiza contra jugadores que no aprovechan la oportunidad y habla del tema Rougier

Futbolistas que no rinden: “A mi nadie me espera, yo tampoco puedo esperar. Hay jugadores que desde el primer minuto se ganan el puesto en la Selección y hay jugadores que se les da una, dos, tres oportunidades y no la aprovechan. Hay jugadores que son de clubes, pero las respuestas en la élite internacional necesita otros ingredientes. Hay futbolistas que entran y se quedaron, y hay otros que aunque tengan todos los procesos sub 17, sub 20 y sub 23; pero en la Selección absoluta no entran”.

¿Microciclos en abril y mayo? “En abril no tenemos espacios, en mayo buscaremos cómo, ahorita viene instancia definitiva de microciclos. Tenemos todo en el programa que, dependiendo de quiénes se queden en el camino del torneo, con esos vamos a trabajar”.