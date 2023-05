Real España comienza con la barrida y separa a Emilson Soto

¿Qué argumentos le pusieron para su salida?, se le consultó al estratega y no dudó en responder: “Me dijeron que era un efecto de los malos resultados que el equipo sacó en el último torneo, entiendo que se me calificó por la temporada que acaba de terminar que fui asistente del señor Julio Rodríguez.”

”Fui convocado a una reunión con el director deportivo Javier Delgado y se me notificó que estaba fuera del club, que no podía seguir en la asistencia del primer equipo y tampoco en el trabajo que se ha hecho en las reservas”, señaló Emilson Soto en declaraciones que le brindó al periodista Leonel Paz.

“Gané cinco títulos como jugador en el equipo, me quedan satisfacciones y el reconocimiento de la afición. Han pasado tantos años y la gente nos sigue recordando, nunca pensé que había dejado huellas”, puntualizó.

Y cerró diciendo: “Como técnico mis primeros pasos también los di en Real España. Comenzamos desde abajo y como estratega me queda mucho agradecimiento, el presidente Elías Burbara me ha brindado mucho apoyo, me voy con una conciencia tranquila por haber intentado hacer las cosas bien, siempre buscando el beneficio del equipo en todos los aspectos, me entregué con mucho amor y me voy con la frente en alto. “