Presidente de Olimpia sobre el arbitraje: “No quiero caer en el juego que ellos quieren”

“Next (risas). No quiero caer en el juego que ellos quieren que caigamos, entonces no opino de eso porque yo sigo insistiendo que errores hay para los dos lados”, afirmó.

En tanto, lamentó las pérdidas de Edwin Rodríguez y Carlos Pineda para el domingo. “Son jugadores importantes y bueno, confío en los muchachos que los puedan sustituir; ojalá ellos puedan recuperarse pronto”, estableció.

Rafael Villeda también fue mesurado y dijo que no tienen nada programado para Pedro Troglio, aún, si logran el pentacampeonato.

“A mí no me gusta preparar cosas y mejor asegurarlas, no me gusta programar celebraciones. Hay que jugar el domingo y bueno, él va a estar viniendo ya que en mayo va a inaugurar otro restaurante entonces habrá tiempo de hacer algo bonito”, contó.

Finalmente y sobre el nuevo técnico de Olimpia, declaró: “Seguimos analizando y viendo las diferentes hojas de vidas nacionales como internacionales, esperamos la próxima semana tomar la decisión ya que un pequeño comité está haciendo el análisis. Estamos analizando varios técnicos nacionales e internacionales”.