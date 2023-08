¿Quiénes son los otros miembros del cuerpo técnico que estarán con Rueda en la Selección de Honduras?

A lo que Rueda respondió: “Me van a acompañar el profesor Alexis Mendoza como asistente técnico y Bernardo Redín que me acompañó en los últimos años. Asimismo, viene el profesor Juan Carlos Quintero como preparador físico, Néstor Lo Tártaro como prepador de porteros y le he hecho una invitación personal a David Suazo como a Maynor Figueroa para que sean técnicos adjuntos y que realicen un trabajo scouting. Figueroa en la MLS y Suazo en Europa. Les he hecho una invitación y esa es la idea que tenemos”, finalizó diciendo el colombiano con respecto a su nuevo cuerpo técnico.