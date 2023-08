Primeras palabras de Rueda como DT de Honduras: motivo de su regreso, cuerpo técnico y dónde jugará la H

Nosotros tenemos como tarea siempre el respeto y es lo que le inculco a los jugadores respetarnos a los ojos y respetarnos a nosotros mismos y la camiseta también. Estos jóvenes tienen esa responsabilidad y respetan esa camiseta. Necesitamos que esos muchachos tomen esa confianza nuevamente, he hablado con algunos cuantos y tienen esas ganas de estar. La tarea es orientarlos lo mejor que podamos.

Cuando vino la primera vez había más calidad que ahora, ¿usted lo ve así?

Siempre las comparaciones son odiosas y las generaciones son diferentes. Se recuerda y se agradece a los ganadores, no hay memoria para los que no ganan y en el fútbol nos ha tocado de las dos. Todo lo que ha sido el futbol hondureño en los años ha ido evolucionando. Añadiendo los mundiales y olímpicos, demuestra la calidad del jugador hondureño. Es organizar y lograr la armonía en los jugadores, pero el patrimonio humano es lo que prevalece en el fútbol hondureño.

¿Cuál es su cuerpo técnico en la Selección?

Inicialmente no ha sido fácil, me tomé estos meses de pausa por mi, mi salud y mi familia porque han sido más de 20 años de exigencia de esta profesión, pero siempre integrado y actualizado con el tema futbolístico. Me van a acompañar el profesor Alexis Mendoza como asistente técnico, Bernardo Redín que me acompañó en los últimos años, viene el profesor Juan Carlos Quintero como preparador físico, Néstor Lo Tártaro como preparador de porteros y le he hecho una invitación a David Suazo como a Maynor Figueroa para que sean técnicos adjuntos y que realicen un trabajo scouting, Figueroa en la MLS y Suazo en Europa. Les he hecho una invitación y esa es la idea que tenemos.

¿Se jugará en el estadio Olímpico o en el Nacional?

Vamos a realizar en toda la exploración de las condiciones, siempre pensando en la selección, porque es de todo el país. Ojalá tengamos todas las condiciones aptas para jugar en todos lados, en Olancho, La Ceiba, y si tenemos buenas canchas vamos a elegir lo mejor para la selección, Dependiente del partido y así ver las canchas.

¿Cómo implementar las experiencias en Chile, Ecuador y Colombia y qué propuesta nueva nos podrá traer?

Han sido 13 años de aprendizaje. Cada cultura es muy diferente, pero siempre con la misma pasión por el fútbol. Las palabras son muy fácil, eso lo tenemos que plasmar en la cancha. Son muchas experiencias de Copas Américas, todo eso nos ha servido para madurar y esperamos trasnferirle eso a los jugadores hondureños.

¿Usted descartó una posibilidad de un país de Concacaf para venir a Honduras?

Estos meses han sido intensos, gracias a Dios y todas las bendiciones que hemos recibido ofrecimientos de trabajo. Después de varias reuniones con la Comisión de Selecciones, porque me dieron el tiempo de pensarlo y al final aceptar.

Por esa nobleza que tienen como hombres de familia y estoy agradecido. Cuando uno se compromete le salen tentaciones, el día que se anunció mi nombre ese día estábamos con la tentación de dos posibilidades, pero la palabra es la palabra y la gratitud por Honduras no tiene precio...

¿La invitación fue aceptada?

Todos estos años que han pasado he estado full de trabajo. La oportunidad de volver a Honduras siempre lo consideré y ahora que recibo esta distinción de volver a trabajar con la selección, es de estar muy agradecido. Siempre está esa pasión y esa gratitud y el deseo de seguir trabajando.

Lo de Maynor y Suazo, ahí están a la disposición, es un gana gana, porque es todo el reconocimiento que le dieron al fútbol hondureño. Ellos están analizándolos con su familia y esposas, pero están complacidos de poderse integrar al cuerpo técnico y ellos deben de devolerve con su trabajo y consejos a la generación lo que vivieron como juagdores.

¿Por qué creer en Reinaldo Rueda?

Todo mi respeto y admiración por todos los entrenadores que usted ha mencionado, he conversado con algunos de ellos después y antes de la decisión. Pláticas de 20 y media hora, porque quise de su propio sentimientos escucharlos. Ahora, yo creo en el jugador hondureño y en la nobleza y entrega de ellos y eso lo llevan los jugadores en su sangre, con esa motivación vamosa trabajar y los vamos a orientar por el buen camino, es la principla convicción que tenemos.

¿Por qué le costó tanto decidirse por Honduras?

Lo que yo dije... el desafío es altísimo porque es un compromiso con todo el pueblo y con un futbol que nos dio mucho y la responsabilidad es muy grande. Ustedes los medios son una de las cinco estrellas de la bandera, ese logro más alto lo pensé y la invitación desde el punto de vista es única y más si es una parte afectiva que te vincula con mayor razón. Tengo mucho respeto por esta decisión, ya la asumí y ahora vamos de frente con todo.

¿Ya siente presión por todo lo que ha provocado la afición y prensa por su nombramiento?

La presión existe y está dentro de nosotros como entrenadores por la gran responsabilidad que tenemos y cuando llegamos y te encontras con el cariño y la calidez humana, eso genera un compromiso altísimo. Mis compañeros, el profe Mendoza ya estuvo acá y los demás son nuevos, y saben lo que significa esto y están comprometidos. Esa presión es la que nos impulsa a hacer un gran trabajo y soñar que cumplimos la meta.

¿No tiene temor de sumar su tercer fracaso consecutivo ya que no pudo con Chile ni Colombia últimamente?

No, al contrario, no fueron fracasos, fueron aprendizajes, fueron experiencias muy positivas. Yo creo que el jugador hondureño tiene unas características diferentes y esto es un gran desafío y es una generación que tiene bases importantes y quizá ha faltado... ese es el juego y el fútbol y hay que intentarlo. Cuando llegué en 2007 decían que no servían los jugadores, árbitros, directivos, era peor que ahora, y después de 15 años, te invita a aceptar ese desafío. Panamá, Jamaica, Guatemala y Costa Rica están en un buen nivel, pero los partidos hay que jugarlos, porque si fuera por favoritismos el fútbol no se jugaría porque ya todo estuviera escrito. Hay que creer en la capacidad del fútbol hondureño y esos son los retos bonitos.

¿Cómo encontrar armonía en este plantel?

Son 15 años de aprendizaje y experiencias, esperemos que cada situación que se presente, demos la mejor orientación y tener receptividad en los jugadores. Es una nueva historia, hay que intentarlo, la nobleza del jugador hondureño y del pueblo se refleja en la selección y eso es lo que me animó a tomar este desafío.

Su opinión sobre el nuevo formato de la eliminatoria

Creo que es una política de la FIFA de expansión e inclusión a nuevas culturas futbolísticas. Acá el formato cambió, ya no es el mismo de antes pero es igual de difícil y competitivo, tenemos selecciones de mucha maduración y gran estabilidad, Panamá tiene cuatro años con el mismo entrenador, el profe Tena con Guatemala, pero cada partido hay que jugarlo y encararlo con la mejor preparación y que los jugadores tengan esas facilidades de resolverlo.