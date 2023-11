¿Quién es la hondureña que se llevó la camiseta de Luis Palma en el Atlético-Celtic?

¿Por qué se fue a España? Ella lo contó en una entrevista a EL HERALDO. “La situación del país, falta de trabajo, no hay suficientes fuentes de empleo y uno quiere superarse día a día, entonces me salió la oportunidad (en 2012) y no lo pensé”, contó.

“Cuando jugaron con Cádiz, Giménez me la consiguió, me la trajo de sorpresa. No lo conozco personalmente porque no dejan entrar público”, contó Denia en la entrevista que le hizo DIEZ en 2021.

La hondureña afirmó que de trabajar para el jugador del Atlético de Madrid le cambió la vida totalmente.

“No por la paga, si no por cómo son ellos porque la verdad me tratan muy bien, me hacen sentir parte de su familia y eso me motiva a seguir mejorando cada día en mí trabajo”, señaló.