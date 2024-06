PSG atiza contra Mbappé tras fichar por el Madrid: “No tiene clase”

Kylian Mbappé habló en la conferencia de prensa de la Selección de Francia previo al partido amistoso en que Les Bleus se enfrentarán a Luxemburgo como preparación para la Eurocopa 2024.

Mbappé reveló detalles acerca de su salida del PSG, diciendo que estaba “liberado y aliviado” e incluso contó la manera en que Luis Enrique salvó una temporada en donde habían amenazado con no dejarle jugar.

“Antes de empezar esta rueda de prensa, sólo quería decir unas palabras. Todo el mundo ha oído la noticia: es oficial, voy a ser jugador del Real Madrid durante al menos las próximas cinco temporadas. Es un inmenso placer, un sueño hecho realidad. Es muy emocionante. Estoy muy feliz, liberado, aliviado y extremadamente orgulloso. Este es el club en el que siempre he soñado estar, así que quiero darles las gracias. Estoy muy emocionado con la idea de ir a este gran club, el mejor del mundo”, comenzó diciendo el nacido en Bondy, París.

“Es un gran alivio, estoy muy contento, y creo que se me nota en la cara. Jugué mucho menos al final de la temporada y todo el mundo sabe por qué”, añadió sobre su marcha de la capital francesa.

Sobre su conflicto con el PSG, Kylian dijo lo siguiente: “Me hicieron entender, me lo dijeron a la cara, me hablaron con violencia, me lo dijeron. Luis Enrique y Luis Campos me salvaron. Sin ellos no habría vuelto a pisar el terreno de juego. Esa es la verdad, y por eso siempre he estado tan agradecido al entrenador y al director deportivo”.