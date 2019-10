VIDEO: Así fue la niñez de Mauricio Dubón, según su familia

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El pecho se le llena de orgullo y los ojos le brillan cada vez que de su boca sale el nombre de su hijo, Mauricio Dubón.

Jeannette Doblado, mamá del beisbolista hondureño que se ha convertido en la gran figura de los Gigantes de San Francisco, fue entrevistada junto a varios miembros de la familia de Dubón, con el objetivo de conocer a fondo cómo fue la niñez del talentoso catracho.

El corto reportaje fue publicado en las redes sociales del equipo de las Grandes Ligas de Béisbol y, de inmediato, fue compartido por Dubón en su perfil oficial de Twitter.

Mauricio Dubón junto a su papá. (Foto: captura video Gigantes de San Francisco)

El contenido del video muestra a una orgullosa madre hablando de lo difícil que fue para ella tener que decirle adiós a su pequeño a los 15 años de edad, decisión que le costó mucho, pero, asegura, no se arrepiente de haberlo dejado volar para que cumpliera sus sueños.

"Dejarlo ir solo con 15 años fue una decisión bien difícil, pero, gracias a Dios, fue para bien", asegura la orgullosa madre de Mauricio Dubón, quien disfruta ver brillar a su hijo entre los grandes.

Momento en el que la familia de Dubón lo despedía en su viaja a Estados Unidos, con apenas 15 años de edad. (Foto: captura video Gigantes de San Francisco)



Dubón y su sueño

"Mucha gente en nuestro país, y aquí en San Pedro Sula, no creía en él, decían 'no va a llegar'", confiesa doña Jeannette Doblado al remontarse a los inicios de su hijo. "Pero él siempre creyó en él", agrega.

"La verdad es que Mauricio este deporte lo trae en la sangre, ya que mi papá jugó y el papá de él también jugó (...) el papá es una pieza fundamental en este deporte, él le inculcó este deporte, desde que empezó a jugar demostró su talento en el béisbol", recuerda con nostalgia, pero llena de satisfacción.

No obstante, la mamá de Mauricio Dubón no niega lo difícil que fue apoyarlo, debido a sus escasos recursos. "A muchos padres se les hace bien difícil poder sostener a un muchacho jugando béisbol, para comprarle un bate o un guante, no es fácil".



Jeannette lamentó que en el país no se priorice el apoyo al deporte. "Hay béisbol en Honduras, pero no hay apoyo".

Además de su mamá, en el reportaje sobre la vida de Mauricio, fueron entrevistados su hermano mayor, Danilo Dubón, así como su abuela Norma Maradiaga, quien abrió las puertas de la casa en la que su nieto vivió durante su niñez.

Según contó la señora, su nieto jugaba en el patio de la casa hasta con pelotas hechas de papel. "La gente cree que es fácil", dijo.

Por su parte, Danilo contó que siempre creyó en el talento de su hermanito. "Mauro, al ser el menor, siempre andaba en los campos y prácticamente desde que nació anda en los campos de fútbol (...) yo nunca dudé de las capacidades de él", finalizó.

El beisbolista hondureño Mauricio Dubón, a sus 26 años de edad, es considerado como uno de los jugadores jóvenes más importantes de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB). Dubón juega como campocorto en los Gigantes de San Francisco, donde ya suma con cuatro jonrones en su cuenta personal.