Pedro Troglio al no poder lograr título: “No lloré en la cancha, pero en la intimidad sí”

Con una carreta llena de maletas y un desafío por delante, el extécnico de Olimpia no pudo ocultar el dolor que le generó la caída ante su más enconado rival.

Tegucigalpa, Honduras.- Pedro Troglio no pudo lograr el pentacampeonato con el Olimpia tras perder la final 1-0 ante el Motagua y el técnico argentino tomó sus maletas para emprender una nueva aventura con el Instituto de Córdoba .

“Me hubiera gustado irme de otra manera, pero el fútbol tiene estas cosas, ahora hay que seguir, puede pasar esto, es lo más normal que pase esto y no lo otro, pero me hubiera gustado cerrar de otra manera”, dijo en entrevista a Mi Pasión HN.

Al momento de ser consultado por los sentimientos encontrados y el dolor que genera perder una final de esta manera.

“No lloré, lo normal, en la cancha no, pero en la intimidad si, por una cuestión de dolor, pero en la cancha me mantuve entero, me emocioné en el vestuario con los jugadores y utileros en el momento de la despedida”.