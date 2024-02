Pedro Troglio habla de su ausencia en el Olimpia vs Motagua: “No hay de qué preocuparse”

De las cinco veces que me han expulsado, dos veces fueron previo al clásico y ambos juegos los ganamos, así que dejémoslo a Reggi que anda bien, está bien cubierto mi puesto. Es el trabajo de toda la semana, todo el año con los mismos jugadores, así que no falta que esté yo allí.

Olimpia no viene bien, sufre de ‘empatitis’ en este torneo Clausura...

Hemos empatado dos, ganado dos y empatado dos, yo me quedo más con que hace 38 partidos que no perdemos, eso es terrible (risas). Con tal sea así, lo demás... los rivales ahora te juegan distinto y se defienden bien. ¿Cuándo estará al 100% Olimpia? Ya estamos bien, no al cien, pero no hay excusas.