$!Periodista argentino: “La liga hondureña es tan profesional como alquilar una canchita”

BUENOS AIRES, ARGENTINA.- Pablo Carrozza, periodista deportivo de Argentina, menospreció a la Liga de Honduras después de un acto colérico por los malos resultados de Pedro Troglio con el San Lorenzo de ese país. "Troglio podrá ser buen tipo pero la realidad es que venía de dirigir en la liga hondureña, que es tan profesional como alquilar una canchita y juntarse a jugar entre amigos", escribió el popular periodista en Twitter. Su reacción ocurre porque Troglio, exdirector técnico de Olimpia, solo ha obtenido malos resultados en un club argentino. De nueve puntos posibles solo suma uno. Y este miércoles agregó otro tuit con el texto: "¿Qué problema hubo que no salió al aire la nota que grabamos anoche? ¿No les gustó que opinara sobre los dueños de Olimpia y los derechos de TV del fútbol hondureño? Ustedes son cómplices de la debacle de la liga y del papelón de la selección".



Los aficionados hondureños demostraron su malestar ante la crítica del argentino.



“Pablo Carroza ahora entiendo por qué ese montón de paquetes Argentinos vienen a Honduras y ninguno pega han de tener tu mentalidad y por eso sólo a ganar dólares vienen, Solo te recuerdo que acá Vino un tal Gastón Díaz ganador de Títulos en Argentina y acá no podía ni dar un buen pase ni quitarse a un rival”, escribió un usuario de Facebook.







”Equipos de esta liga de muertos le pintó la cara a Boca Juniors, esta liga de muertos le pinto la cara a River Plate y sobre toda está liga de muertos le ha dado de comer a muchos de tus compatriotas, no somos perfectos y nos falta mucho para ser profesionales, pero merecemos respeto”, agregó otro.