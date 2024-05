Osman Madrid festejó entre lágrimas la 38 de Olimpia: “Este equipo quiere la Concacaf”

Un gran acierto con Pedro Troglio

Estaba en Dallas cuando me llamó Rafa (Villeda), tenía el teléfono, me dijo que le había ofrecido a Pedro, le marcamos, con el representante no llegamos a un acuerdo, pero nos dejó la puerta abierta y nos dijo: “si no te ponés de acuerdo con mi representante, llamáme a mí”. Luego hablamos y se tomó la decisión y ha sido una gran decisión.

¿Cómo llegó la renovación?

Un año, las cosas se dan, a veces no se dan, pero hay una relación, hay que esperar. En el futuro esperamos hacer una buena pretemporada y prepararnos para lo que se viene.

¿Cuál será el próximo legionario de Olimpia?

Estamos viendo, ojalá que podamos buscar la manera de que alguno de los jugadores tenga la posibilidad.

¿Hay alguien?

Por ahora no, pero en algún momento van a haber.

¿Si le tocara dar nombres, quiénes serían?

Es muy difícil, pero tenemos buenos jugadores jóvenes que están haciendo un gran trabajo, porque tienen aspiraciones, vamos a ver. Cualquiera de ellos que salga, el presidente les abrirá las puertas.

¿Siguen los extranjeros?

El de los brasileños finalizó, pero nos vamos a sentar para ver. Arboleda tiene.

¿Vienen fichajes?

Sí, creo que sí, pero ahora vamos a ver, a empezar a tener las pláticas con la gente que requiere el profesor.