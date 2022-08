Olimpia llega con tres bajas para el clásico frente a Motagua

“Llegamos bien, ojalá el que haga mejor las cosas se lleve el clásico. Hay una pequeña diferencia de dos puntos, pero estamos invictos, los dos en cuartos de Concacaf, será muy duro. Aunque viniéramos mal en un partido así no importa eso. Ganar te hace llegar un poco más tranquilo en el ambiente, pero no te asegura nada”, agregó.

“Las emociones y las alegrías terminan cuando llega la derrota. Todo es muy lindo hasta que no se gana. Este es un partido muy importante, trataremos de hacerlo nuestro para hacerlos felices”, apuntó Troglio.

A pesar de las bajas y llegar como líder invicto, el oriundo de Luján, Argentina, no se fía Motagua y considera que es un buen momento para darle una alegría a su afición, la cual estalló en júbilo el pasado lunes tras el estreno de la nueva indumentaria para esta temporada.

En la previa del clásico contra Motagua, el olimpismo vivió un momento muy especial el lunes durante la presentación de los nuevos uniformes que vestirá el equipo para lo que resta del Apertura 2022.

Un visiblemente emocionado Pedro Troglio dio sus impresiones sobre la nueva piel del León, señalando que todas las equipaciones presentadas le gustaron.

“Todas me gustaron, hay una con algo de azul (risas), pero es un azul más claro, espero que se empiece a usar, repito no es la camiseta, es la historia. Me gustó la blanca, que es el color histórico, y la que usarán para el calentamiento”, añadió.

A pesar de no creer en el dicho “equipo que estrena gana”, Troglio confía que con la nueva indumentaria para lograr un importante triunfo frente a su más enconado rival.

