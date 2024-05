Olimpia vs Marathón final Clausura 2024: Día de saborear la copa de la gloria

SAN PEDRO SULA.- El We Are The Champions retumbará con gran difusión y el trofeo de monarca se alzará por los aires para coronar al rey del fútbol hondureño. ¿Olimpia o Marathón? El verde césped del Yankel Rosenthal tendrá la respuesta, pero lo que sí es un hecho es que el León ya ha puesto una mano sobre su virtual copa 38.

El 3-1 de la ida tiene la serie pintada de blanco, pero el Monstruo apela a la proeza para destrozar los pronósticos y celebrar la décima en su pesado búnker.