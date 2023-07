Ninrod sobre el Motagua que le han armado: “Los equipazos figurativamente están en Europa”

TEGUCIALPA, HONDURAS.- Un día antes de volar hacia Estados Unidos para su gira de amistosos, Ninrod Medina abordó varios temas relacionados al Motagua y también a la Selección Nacional. Contradijo a quienes tildan de equipazo a Motagua y dejó claro que el lema de cara al segundo semestre del año es el de “ser protagonistas”.

La entrevista

¿Cree que Troglio es una buena opción para la H? “ Ahorita seguramente él es el técnico referente en nuestro país”, reconoció en medio de una larga charla con los medios en la sede del Ciclón, Pedro Simón Atala.

Nirod, ¿hace falta reforzar alguna área en este Motagua o ya está totalmente cubierto? Estamos contentos con la gente que ha llegado, seguramente hay una opción más, que se nos había caído: Bryan Félix. Se lesionó en la Sub 22 y está en evaluación; estamos viendo esa opción. En línea general el equipo está bien con gente de experiencia y jóvenes. Vamos a confiar en que el equipo logre el protagonismo que queremos en los dos torneos, y en eso estamos haciendo mucho énfasis. A diferencia del torneo pasado, está vez puede trabajar desde cero. ¿Le genera ilusión?

Nos llena de mucha ilusión porque queríamos comenzar totalmente con el equipo desde el primer día y, en sentido, la directiva junto a lo que hemos trabajado y la venida de los jugadores se ha dado bastante bien, y este trabajo nos va a ayudar muchísimo en relación a lo que esperamos. Tenemos la ilusión y el sueño. Estamos trabajando día a día porque el equipo se logre conformar de la mejor manera y que tenga la línea de lo que queremos. Algunos dicen que se ha conformado un equipazo y dudan que Ninrod esté a la altura. ¿Qué le genera escuchar ese tipo de comentarios? Uno siempre respeta opiniones. Esto es así, yo no puedo ocultar el deseo de un directivo, periodista o aficionado, y va a ser así. Eso creeme que no me quita el sueño sinceramente, cada quien tiene su opinión. Hemos conformado un buen equipo... ¿equipazo? ojo, el término que han etiquetado de equipazo, yo creo que no. Tenemos un equipo y un grupo de hombres que tenemos una ilusión. Los equipazos figurativamente están en Europa, son los equipos que se estructuran con base a una línea de equipo, a una línea de dinero. Nosotros tampoco es que hemos sacado la chequera.

Lo que se ha invertido es con base a los que se han ido, no es que sacamos cien lempiras y metimos mil, hemos sacado cien lempiras y hemos traído cien en inversión. Son nombres y nosotros con base en eso vamos. Estamos tranquilos, seguramente que lo que se va a plasmar en el campo es la idea que queremos y, con base en ello, la gente cambiará su opinión o seguirá con su pensamiento. Yo no soy quién para cambiar ni hacérselos cambiar.

¿Qué espera de la gira en Estados Unidos? También, ¿qué opina de las polémicas de algunos jugadores por sus publicaciones en redes sociales? Nosotros estamos bien pensando en la gira, sabiendo que es una etapa fina para el equipo, que ya estaba programada. Es para botar esa carga física y empezar ya con la línea táctica-técnica de lo que queremos. Estamos pensando en que estos cuatro juegos nos van a ayudar mucho de cara a los dos torneos. Respecto a lo otro, es algo que no lo podés evitar porque está allí. Cada quien es responsable de escribir, de pensar. Uno a lo que llama siempre es a la prudencia. Cada quien tiene que ser responsable de lo suyo.

Dicen que hay jugadores de equipos pequeños y otros de clubes grandes, ¿qué nos puede decir de Auzmendi y Jairo Róchez? Ese dicho va a ser siempre. Uno cuando está en un equipo pequeño, carece de muchas cosas, tiene una perspectiva de no descender como lema y tener un protagonismo de acuerdo a esa limitante. Ya en un equipo grande no, ya al tener todas esas herramientas para su beneficio, el objetivo mayor es estar arriba, ser campeón, se protagonista, y eso está más que claro. Estos dos jugadores son futbolistas con buenas condiciones, por algo están en el equipo. Así como ellos, Denis Meléndez, Argueta, Zapata... son jugadores con un perfil relativamente bajo, pero fuera de eso lo que queremos son futbolistas que estén afinando y fortaleciendo la idea de equipo. ¿Qué cerca está de encontrar el equipo y cómo valora a los refuerzos?

Quiero decir que a esta gira vamos un poco cortos porque a unos compañeros no les otorgaron las visas y no van a viajar: Fabricio Galindo, Maldonado, Sacaza y Ricky Zapata. Estamos contentos, el equipo muestra cosas muy buenas. Lo que compete plasmar en el campo nos va a tocar a nosotros. El lema que tenemos como equipo es ser protagonistas y vamos a apostar a eso.

Respecto a la Selección, ¿Le gustaría que el próximo técnico de la H fuera hondureño o extranjero?¿Nacional o extranjero? Yo creo que pasa a lo menor. Yo pienso que aquí es el hecho de formarnos un solo nudo todos, nos guste o no el técnico que esté como seleccionador. Es un trabajo complejo. Pongo el ejemplo de Canadá; me acuerdo que Honduras le metió 8-1 y todos decíamos que era fácil. Se reestructuró en dos procesos. Dijeron: ‘En el siguiente proceso no vamos al Mundial, pero vamos a estructurar una base para clasificar a la siguiente Copa del Mundo’. Y lo cumplieron. Honduras siempre está con esa expectativa y engañándonos que seguimos siendo el equipo fuerte de Centroamérica y yo creo que eso se ha ido aminorando. Nos hemos quedado con esa ilusión y los demás países han estado trabajando. A mí me llama la atención que Nicaragua se foguee con Paraguay y Argentina. Son trabajos que se hacen y lastimosamente no nos hemos dado cuenta. Mientras no apoyemos al entrenador que esté, va a ser difícil y vamos a caer en lo mismo. A la hora de apoyar, no todos apoyamos y, a la hora de criticar, sí buscamos mucha crítica. No pido que solo se hable bonito, pero que todo comentario vaya en una línea de ayudar.

¿Sugiere comenzar un nuevo proyecto desde hoy para el 2030 y renunciar al Mundial de 2026? Es que no es renunciar. Lo que pasa que al no estar Canadá, México y Estados Unidos, uno piensa que las opciones de meterse están allí, pero están Costa Rica, Jamaica y Guatemala. Te tenés que pelear con ellos. Yo no digo renunciar, pero que el objetivo sea claro y, con la nueva estructura, decir: vamos a buscar clasificar, pero, si no se lograra, que esa sea la base para 2030. Honduras tiene que apostar a eso. Para la eliminatoria de 2030 regresan México, Canadá y Estados Unidos, ¿qué lugar vas a pelear? Yo creo que uno tiene que ser objetivo con lo que hay, no es que es mediocre. En relación al formato que está de Concacaf, yo creo que Honduras está para pelear el cuarto lugar y tenemos que ser realistas. Pero ese cuarto lugar también lo pelea Jamaica, Costa Rica, Panamá... selecciones que han tenido cierto avance. No tenemos la calidad, seamos realistas, para estar yendo mundial tras mundial. Es una realidad. El currículo de Diego sigue en la Federación, ¿usted hubiese apostado por él para que continuara en la eliminatoria? Yo no le puede decir si es o no el entrenador indicado. Yo le tengo un gran cariño y sé lo que trabaja. No es tanto un nombre porque le aseguro que aquí puede llegar el mejor técnico del mundo y seguramente no va a caminar, si no nos apoyamos y montamos una estructura sólida. Ahorita se ha remarcado más el nombre del profe Troglio y creo que tiene sus méritos, pero todo es muy relativo de acuerdo al tiempo porque yo les aseguro que, si hace seis años les hubiesen nombrado al profe Troglio, seguramente nadie de ustedes hubiera dicho que lo pusieran de entrenador en la Selección. Él ha ganado bastante méritos con Olimpia. Ojo, no quiero decir que hace seis años él era malo y ahora es bueno, pero el momento es muy bueno para él y el técnico se vende con eso. Digo el profe Troglio porque ahorita seguramente él es el técnico referente en nuestro país. Si llegara a la Selección, hay que apoyarlo.

