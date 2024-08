Mario Moncada reveló el partido de inauguración del Morazán y atiza contra la nueva grama

No obstante, mostró su malestar con las autoridades encargadas de la administración del estadio y aseveró que el engramillado estará destruido en dos meses si no se le da el mantenimiento continuo con personas preparadas.

Cambio del dogaut: “Esos dogauts no sirven, son unas chabacanadas. Cuando me enviaron las fotos hablé con Danna Gutiérrez y le pedí que la sacara de aquí. Yo le envié a Danna los dogauts que queríamos, el cual es similar a los del Estadio Nacional Chelato Uclés”.

El nuevo Estadio Morazán: ”A mí me encanta, dentro de lo que cabe, falta todavía el trabajo de pintura en la parte de enfrente. El representante de la empresa me dijo que el jueves estará todo”.

Dos estadios con grama híbrida en 2025: “En La Ceiba iniciamos los procesos de licitación. El próximo año se construirán 26 estadios, va la cancha de grama híbrida en La Ceiba y Juticalpa”.

¿Cuantos meses de garantía le dieron a esta cancha y ya trajeron la máquina para la chapear la cancha? Con esa empresa que se le adjudicó este contrato, tenemos enormes problemas, pero yo soy el comisionado nacional de Deportes, pero no soy el abogado de la institución. Hay instituciones que se componen por un departamento legal que está trabajando también; nosotros tenemos uno que está dirigido por el abogado Mario Ruiz y él tiene en su poder todos esos documentos.

Nosotros no tenemos contemplaciones para con nadie; los que están incumpliendo lo que dicen los contratos, como le dije a la presidenta, nosotros estamos ejecutando multas o garantías, no tenemos compromiso con ninguna empresa, ha quedado mal, tampoco ha traído la maquinaria. Ustedes encárguense de hacer un llamado a la directora de deportes de esta ciudad, todavía no ha preparado a nadie para entregar esta cancha el viernes, este viernes la entrego con un documento que me lo va a tener que firmar Danna Gutiérrez, les adelantó algo: ‘¿saben cuánto va a durar esta cancha después del viernes?’, dos meses y no sirve. Dos meses y estará destruida, por que el darle mantenimiento a esta cancha es como tener un niño tierno, como que una madre deje a un niño solo, se va a morir, hay que darle atención y a esta cancha hay que darle atención.

Me acaban de dar el informe que hasta hoy han caído en la irresponsabilidad los administradores que no han mandado a nadie a prepararse. Nosotros tenemos en el Estadio Nacional a nueve personas que le dan mantenimiento de forma permanente a esa cancha todos los días, de lunes a domingo, y aquí todavía no hay nadie.