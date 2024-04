Marathón vs. Olimpia EN VIVO: Hora y canal que transmite el partido

Pedro Troglio levantó la voz y siguió quejándose de las condiciones en la que han puesto a jugar a los dos clubes: “La idea es tener en cuenta el volumen de cansancio de algunos jugadores teniendo en cuenta los horarios excesivos de calor con los que juegan y teniendo en cuenta que el domingo hay un partido vital, pero, ojo, el de este miércoles también, ya que si perdemos estaremos compartiendo la punta”, afirmó ayer Pedro Troglio.

Sobre los terrenos de juego, tras las fuertes críticas a la cancha del Olancho FC, afirmó que no volverá a hablar de estos temas.

“Expresé algo que a lo mejor no debía meterme porque no soy del país, y si toda la vida jugaron en una cancha así está bien que lo sigan haciendo; pero no lo digo con maldad, sino con afán que semejore. A lo mejor no me conviene meterme en eso porque no soy hondureño, después dicen quelloro y pongo excusas”.

Los verdes tendrán las bajas de Félix Crisanto y Damín por amarillas y Gerson Chávez por expulsión. Con esto se cierra la fecha 11.