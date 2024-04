Troglio tras la caída del invicto: “Pasó de ser un torneo de mie... a uno hermoso”

Y respecto también a lo otro que es por lo que estoy acá, a lo mejor estoy equivocado y no hablaré más de canchas ni nada, hagan lo que quieran y juegan en las canchas que quieran, de hecho volví a ver a la conferencia a ver si dije que perdimos por la cancha y no dije eso, de hecho, fue la primera vez que perdimos en Olancho y de hecho le ganamos cuatro partidos, empatamos cuatro y perdimos dos, y la única final que jugamos nosotros la ganamos, así que vamos un poquito adelante de Potros... si es un equipo muy duro, muy bien dirigido por un técnico que ese sí que es bueno.

Entonces, es importante este partido, pero también el futuro de los jugadores, así que es factible que algunos entren en el segundo tiempo y haya algún recambio, tampoco tan excesivo, pero no cambia nada, es simplemente un partido que se perdió, dentro de líneas generales, como le dije a los jugadores, prefiero perder un partido de esta manera y no que me dominen todo el partido y me ganen, pues fue un juego donde tomamos la iniciativa y merecimos más. Como lo dije en la conferencia tras el partido, la victoria es para que hace el gol y no para el que merecen, así que está bien que nos hayan ganado.

Expresé algo que a lo mejor no debía meterme porque no soy del país y si toda la vida jugaron en una cancha así está bien que lo sigan haciendo, pero no lo digo con maldad sino con afán que se mejore, pero a lo mejor no me conviene meterme en eso porque no soy hondureño, después dicen que lloro y pongo excusas.

Me como todos los tapados olanchanos que me encantan, el queso olanchano, la ruta que se hace por allá es fantástica, los paisajes... solo dije lo de la cancha, y hemos ganado casi siempre allí, fue la primera vez que perdemos. A lo mejor estoy equivocado porque yo no tengo que opinar, si siempre han jugado así, que lo sigan haciendo.

Recuperan jugadores importantes para enfrentar a Marathón

Sí, recuperamos a Edwin (Rodríguez) tras haber utilizado la apelación, nos queda una por usar. También a Yustin (Arboleda), Mango (Sánchez), a Nájar todavía no, lo esperaremos hasta el fin de semana. La idea es ver qué jugadores han terminado más exigidos y tampoco arriesgarlos ya que jugaremos en una cancha dura, a las 3 de la tarde, con el calor... yo pienso un poco más allá, si bien esta parte es importante, la más importante es en un mes cuando termina el torneo y allí no quiero perder jugadores.

Es antipático porque cuando lo hemos discutido en otras ocasiones mes dicen que ‘estás en Honduras, no en Argentina’. Yo solo me meto en el fútbol, siempre he manifestado sobre las canchas hasta ganando, el estadio de Potros es muy lindo, meten bastante gente, pero el tema es que hay que mejorar las canchas y entre mejor estén, mejores partidos habrán. Luego el hombre (periodista con el que discutió) me quiere tocar al pueblo olanchano, cómo yo me voy a meter con ellos si estoy hablando de fútbol... entonces me toca de esa manera, me quiere hacer quedar mal y por eso reacciono así, ustedes me conocen, no soy un jodido, pero tampoco soy muy tranquilo.