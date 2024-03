Luis Vega sale al paso tras la derrota ante Costa Rica: “Yo me responsabilizo, quedamos a deber”

“Queremos pensar que fue una mal noche con pequeños errores”, comentó Luis Vega, quien se responsabilizó del segundo gol de Costa Rica en el repechaje por la Copa América 2024.

El defensor central por izquierda dio la cara en la derrota de la Selección de Honduras. El jugador del Motagua reveló los errores que dejaron sin boleto a la Bicolor en una mala noche en Dallas, Texas.

La H perdió 3-1 ante los ticos en el Toyota Stadium, pero “El Ingeniero” mencionó que se deben de levantar porque las eliminatorias están a l vuelta de la esquina. ¿Qué dijo de Jonathan Rougier?

- LO QUE DIJO -

¿Cómo se levanta Honduras? “Nos dice el profe que levantemos cabeza para lo que se viene, que sigamos adelante, que tengamos esa garra catracha para la eliminatoria al Mundial, tenemos un gran equipo, las bajas afectaron la idea de juego, también en las individualidades, pero hay que seguir luchando”.

La ilusión estaba tras ganarle a México: “En el partido ante México fue una demostración de lo que estábamos hechos, de lo que tenemos para competir, pero nos faltó un poco de garra catracha, nos faltó estar más concentrados, tomar responsabilidades. Yo me responsabilizo del segundo gol, porque no tuve que haber salido en esa jugada, mi retorno fue lento, me pasó por confiado, pedir perdón”

Responsabilidades: “Cada quien hace su autoanálisis, cada quien sabe en qué se equivocó. A veces lo individual nos salva, lo colectivo nos ayuda, pero hoy tratamos de hacerlo colectivo e individual, pero quedamos a deber”.

El mensaje a la afición: “Agradecerles, no esperaba ver muchos hondureños, el 85% del estadio era de hondureños, se notó al cantar el Himno, se notó en cada momento que ganábamos el balón, la afición hizo su parte, toca pedir disculpas porque quedamos a deber”.

Desconfianza en el proceso: “Se ha competido mejor, queremos pensar que fue una mal noche con pequeños errores que se hacen grandes, con poco más de concentración hubiésemos sacado un mejor resultado, pero no se dio”.

El gol del empate de Costa Rica: “El gol muy repentino de la nada, porque habíamos trabajado mucho, habíamos hecho énfasis en el balón parado, el respaldo a Rougier nos faltó, teníamos que apoyarlo, cubrirlo, lo que queda es mejor y continuar con esto”.

Charla tras la derrota: “Debemos levantar cabeza, darle vuelta a la página, seguir como los guerreros que hemos sido, en el partido ante México demostramos de lo que estamos hecho. Tal vez esta eliminatoria será complicada, sabemos que van a querer clasificar al Mundial, pero a seguir adelante”.

Dolor por Copa América: “Claro, es el torneo más importante de América, teníamos la oportunidad, pero no se nos dio”.