Luis Palma aclara tema de supuesta salida del Celtic y cree que la ‘H’ está en Mundial 2026

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El atacante Luis Palma se encuentra en su país de vacaciones tras terminar una exitosa temporada con el Celtic de Escocia, donde aprovechó a contraer matrimonio y acercarse a sus seguidores.

El oriundo de La Ceiba se ha referido a un supuesto rumor de una posible salida del Celtic y dejó claro que eso no es verdad.

“Primera vez que escucho eso, no tengo idea, tengo un año con Celtic, me faltan tres o cuatro más, ahora debo enfocarme en lo que viene, volver al nivel que estaba cuando llegué. No me falta mucho de estar en ese nivel, la pretemporada será importante para volver a quedar campeones, tengo que esforzarme para seguir en ese camino”, comenzó diciendo el atacante de 24 años de edad.