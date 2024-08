Luca Erazo, el hondureño que juega béisbol con la Selección de Rumania

El joven de 16 años no tiene ningún inconveniente a la hora de posicionarse en el diamante y puede ser utilizado en casi todas las posiciones. Su fuerte es la tercera base, pero sus cualidades técnicas le permiten desempeñarse en el campo corto, primera y segunda base, además de que se destaca como receptor y lanzador.

-¿Cuál fue tu experiencia en el torneo europeo que disputaste en Polonia jugando para la Selección de Béisbol de Rumania?

Creo que nos fue bien como equipo. En lo personal, terminé con un average de .400, cuatro hits en diez turnos que tuve la oportunidad al bate. Me fui también con dos bases robadas. Jugué en la tercera base, pero también me tocó hacerlo de catcher. Yo creo que la experiencia que tuve, cuando jugamos en Polonia, estuvo muy bien.

-¿Es la primera vez que participas con ellos o ya habías jugado?

Sí, es mi primera vez con Rumania.

-¿Cómo te describirías a la hora de entrar al diamante de juego?

En la cancha me gusta ser un líder para el equipo, me gusta ser el ejemplo para los demás en el terreno de juego. A mí sí me gusta robar bases y batear muy pesado. Soy un jugador agresivo.

-¿Cómo ha sido tu experiencia en el béisbol de Estados Unidos?

Yo creo que el béisbol en Estados Unidos es muy competitivo. En todos los equipos tenés que pelear y jugar de la mejor manera posible para ganarte una posición.

-Estás jugando para Broward High School en Estados Unidos, ¿cómo calificarías la última temporada de tu equipo?

La temporada terminó a finales de mayo y creo que lo hicimos muy bien como equipo. Ganamos un campeonato, fuimos campeones del distrito.

-¿Cómo te fue en cuanto a números personales en la temporada?

Me fue bien, tuve un average de bateo de .400.

-¿Te caracterizas por ser un bateador de contacto?

Sí, soy muy agresivo en el plato. Siempre estoy en tercero o cuarto en el orden de bateo.

-Háblanos acerca tus planes a corto plazo, ¿cuáles son los objetivos?Quiero jugar béisbol a nivel universitario. Deseo obtener una beca y me voy a preparar para lograrlo.

-Participaste hace unos años con una selección de béisbol menor de Honduras. ¿Qué sensaciones te dejó?

Fue hace dos años, no nos fue muy bien como equipo. Jugamos en Puerto Rico para el torneo de Pony Béisbol. La experiencia me encantó, jugué con mis hermanos hondureños, me encantó todo.