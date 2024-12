Keosseian habla de Marathón y desempeño en el Apertura 2024: ¿Regresa al banquillo verdolaga?

5

¿Qué le pareció la participación de Marathón en este Apertura 2024?

Siempre los sigo, partido a partido lo sigo. Lamentando que no haya podido pasar a la semifinal, que creo que debió haber pasado, pero bueno, en el fútbol los penales son como una lotería, no siempre gana el mejor, si no que el que haces los goles.

Orgulloso por el esfuerzo que han hecho todos, la junta directiva, cuerpo técnico y jugadores.

Bajo su ojo clínico, ¿qué le faltó a Marathón en esta temporada?

Yo soy un aficionado, soy Marathón, hubieron cosas buenas y otras cosas que no, pero no te podría decir que fue lo malo que se hizo porque una cosa es ver los partidos y otra cosa es ver todo el trabajo que se ha hecho.

En el deporte lo que manda son los resultados, los resultados no fueron buenos en Marathón lamentablemente. Todos los partidos son duros, y en este caso, Potros tiene jugadores muy buenos y tienen un técnico con mucha experiencia y que está acostumbrado a este tipo de partidos.

Habiendo perdido el partido de local yo pensé que iba a ser muy difícil para Olancho FC, pero sacó el partido al último minuto y eso es muy valorable.

Se viene un año muy importante para Marathón (centenario) y las exigencias aumentan, ¿ha recomendado a alguien en este momento?

No, yo no recomiendo a nadie, nunca recomendé a nadie. Me han preguntado por algunos y he dicho que me parecían bien, pero no que lo haya recomendado.

Es un año muy importante para Marathón, son los 100 años y todo lo que somos verdolagas estamos esperando el campeonato.

15

Usted es parte de la historia de Marathón, ¿le ilusionaría cerrar estos cien años al mando del equipo?

16

Yo le tengo un cariño muy especial a Marathón, estoy pendiente que el equipo y deseando que mejore este año para poder volver a lograr un campeonato en los 100 años.

17

Si le dicen por ahí “Manolo lo ocupamos por lo menos estos seis meses” ¿diría un sí?

18

No te puedo decir, porque lo más importante es la institución. Yo he estado siempre en contacto permanente, te diría que semanalmente con mis amigos de Marathón.

19

Estoy pendiente de que en lo que pueda ayudar, voy a ayudar al equipo, no tenga ninguna duda de que lo voy a hacer. Lo que que me diga la gente y el presidente eso se hará.