¿Jugará Messi? Scaloni responde y habla sobre el arbitraje en Copa América 2024

El estratega de Argentina no descartó una dupla entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez, quien ha estado encendido en esta Copa América.

“Cuando ha jugado Leo, también han jugado Julián y Lautaro. La estadística no altera que no juegue Leo. Intentaremos que esté y después, si no está, buscar lo mejor para el equipo. Hoy hablaré con él, me parece justo que se tome su tiempo y entrene lo que sea posible”, agregó.

Jugar con doble nueve ante Ecuador es una posibilidad enorme. “Puede ser, como no. Ya jugaron juntos contra este rival. Tomaremos la decisión después del entrenamiento de hoy. No descartamos nada porque han funcionado bien y es una opción. Lautaro está en un muy buen momento, aprovechó su oportunidad. Los dos están bien, esperemos que mañana continúe esa racha”, subrayó.