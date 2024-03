Jugador de Costa Rica tira balazo en contra de Honduras: “Tenemos más calidad que ellos”

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- Una de las nuevas perlas del fútbol de Costa Rica es el delantero Kenneth Vargas, quien con 21 años, ha destacado en su temporada debut en la Liga de Escocia.

Jugando en el mismo campeonato que el hondureño Luis Palma, el atacante tico del Heart of Midlothian se siente con la confianza de decir el combinado Tricolor es superior al catracho por el que se medirán en el repechaje a la Copa América

“Honduras es un equipo más físico que nosotros, pero en Costa Rica tenemos más calidad que ellos. Tenemos que hacer un partido inteligente, evitar volvernos locos, manejar los tiempos del encuentro y por el estilo que tenemos, vamos a sacar el resultado”, mencionó el legionario costarricense.

Con cuatro goles y una asistencia en el fútbol escocés, Vargas comentó que llega con todo el entusiasmo para conseguir el boleto al máximo torneo continental.

“Vengo bastante motivado, lo he hecho bien allá en Escocia y vengo con bastante ritmo y espero poder aportar todo lo que he aprendido allá ahora con la Selección Nacional”, dijo.

Vargas juega por las bandas en su equipo Hearts, pero en la Selección de Costa Rica tiene un rol distinto bajo las órdenes de Gustavo Alfaro.

“En Escocia juego una posición más libre. El profesor me da permiso de tener más libertad en movimientos y estar donde quiera, aquí no es así, en la Selección es más posicional, no puedo cruzar la cancha de un lado a otro, eso lo hago en el Hearts y me ha dado más protagonismo, pero es parte del fútbol, que cada entrenador tiene su estilo”, cerró el futbolista tico.