Están aislados: Costa Rica ya tuvo su primer entrenamiento en Dallas con la mente puesta en Honduras

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- La selección de Costa Rica, rival de Honduras el sábado por el boleto a la Copa América, sigue atrincherada, lejos de la prensa y divorciada de los pocos aficionados que han querido ver de cerca a sus ídolos.

Los ticos, han realizado el lunes su primer entrenamiento en territorio norteamericano, uno menos que su rival, que llegó desde el domingo y ya trabaja desde hoy con equipo completo. Los ticos hicieron gimnasio por la mañana y por la tarde, trabajaron en lo táctico sobre el campo.

La prensa tica se ha mostrado dolida con el entrenador argentino Gustavo Alfaro, quien ha puesto la ley del hielo a los comunicadores, alejando a los futbolistas y hablando únicamente por medio de las redes y canales oficiales de la Federación de fútbol.

Este martes se completa la tricolor con el arribo del guardameta y capitán Keylor Navas, guardián del PSG de Francia, quien será el encargado de mantener la portería a cero para lograr el objetivo final, clasificar a la Copa América. El equipo trabajará completo desde mañana en Dallas, a unos cuantos metros del hotel de concentración que se ha convertido en un bunker.

“Costa Rica hoy en día es una absoluta incertidumbre, una selección que no atraviesa un buen momento. La ventaja de Costa Rica en este momento es que tiene mayor alternativa de jugadores, no tiene lesionados como el caso de Honduras”, dijo el reconocido periodista Cristhian Sandoval de Teletica Radio.

El único día que tendrán acceso los medios ticos al plantel, será el viernes que se haga la conferencia de prensa, esto por obligación de CONCACAF a la que tendrá que asistir el técnico Gustavo Alfaro y uno de los futbolistas escogidos.

“Aquí el técnico se fue, está enojado con la prensa, no es mentira, no habla, lo hará solo por obligación de Concacaf y será la única vez que lo hará porque se lo impone la Concacaf porque es obligación de hacerlo en la previa de los partidos. A mí no me interesa si habla o no hable, pero mientras nos ponga a ganar en la cancha, que no hable”, cerró Sandoval.