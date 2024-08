Carini reacciona tras abandonar la pelea ante Khelif en París 2024: “Nunca en mi vida...”

PARÍS, FRANCIA.- La argelina Imane Khelif se presentó este jueves en los Juegos Olímpicos de París 2024 con una victoria precipitada cuando la italiana Angela Carini decidió abandonar el combate a los 46 segundos. Ambas luchadoras apenas intercambiaron algunos golpes antes de que Carini se retirara tras sufrir un fuerte derechazo en la nariz. Ella se fue para una esquina donde estaba su preparador, quien le anunció al juez que la pelea ya no iba a continuar.

En una dramática escena, el juez dio a Khelif como vencedora de esta pelea de octavos de final del peso wélter (entre 63.5 y 66.6 kg), mientras Carini veía a su preparador y exclamaba: “No es juesto, no es justo”. Luego, cayó de rodillas entre lágrimas. La argelina se acercó después a estrecharle la mano, pero Carini, dolida, evitó el saludo. Posteriormente, Carini dijo que abandonó la pelea a causa del intenso dolor en la nariz por el fuerte golpe. La italiana, quien tenía una mancha de sangre en el pantaloncillo, comentó que no estrechar la mano de Khelif no fue un acto deliberado ni un mensaje político. “Sentí mucho dolor en la nariz. Nunca en mi vida me habían pegado tan fuerte. Me dolía mucho la nariz y dije: ‘Paren’. Era mejor no seguir. Podía haber sido el combate de mi vida, pero en ese momento tenía que salvaguardar mi vida también”, relató Carini. “No podía terminar la pelea. Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor”, agregó.

Carini explica que no está calificada para juzgar si a Khelif se le debe permitir competir, pero no tenía problemas de enfrentarla. “No soy nadie para juzgar o tomar una decisión. Si esta mujer está aquí, por algo será”. “Si un deportista es así (transgénero), no me corresponde decidir si en ese sentido está bien o no. Yo solo hago mi trabajo como boxeadora. Subo al ring y peleo. Lo hice con la cabeza en alto y el corazón roto por no recorrer ese último kilómetro”, lamentó.

“Me rompe el corazón porque soy una peleadora. Mi papá me enseñó a ser una guerrera. Siempre he subido al ring con honor y siempre he sido leal a mi país. Y esta vez no pude porque no podía seguir”, sentenció Carini.

¿QUIÉN ES IMANE KHELIF?

Es una laureada púgil de Argelia (25 años) que ganó una medalla de plata en los campeonatos mundiales de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) en 2022.