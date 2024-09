Jesús Batiz, el joven que busca debutar con la Selección de Honduras: “Desde niño soñé”

Su vida dio un giro en el 2022 cuando fichó para el Rochester de New York de la segunda división de Estados Unidos luego militar en el Mass United y New Amsterdam . Disputó un total de 25 partidos con cuatro goles.

Su llegada a la Selección. “Feliz de estar aquí, es una bendición de representar al país que me vio nacer, desde niño soñé con representar a la Selección”.

Contacto con Rueda. “Fue a principio del año que hablé con el profesor, primeramente no tenía el pasaporte y no fui convocado. Estuvimos hablando hace poco y fui convocado”.

La bienvenida a la Selección. “Con quien hablo seguido es con Deybi Flores, entrenamos en el mismo centro de prácticas”.

Reacción de la familia. “La primera que me llamó fue mi mamá, no sabía que me habían convocado porque estaba entrenando y luego le devolví la llamada y me dijo”.

Descripción como futbolista. “Soy un jugador rápido, recortes técnicos y lo primordial es aportar a la Selección”.